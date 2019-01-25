«Море соблазна»: Рецензия Киноафиши

Алексей Хромов заплутал в закоулках новой драмы Стивена Найта

Жизнь Бейкера Дилла (Мэттью Макконахи) могла бы быть спокойной и безмятежной. Он обитает на острове и возит туристов в открытое море на своем катере, помогая им ловить рыбу. Есть только одна забота — он буквально одержим желанием поймать огромного тунца и готов ради этого на риск и даже потерю заработка. А вскоре к этой проблеме добавляется еще одна: Бейкера находит бывшая жена Карен (Энн Хэтэуэй). Она рассказывает, что новый муж регулярно издевается над ней и их сыном. Карен предлагает герою сделку — убийство ее мужа в обмен на 10 миллионов долларов.

Стивен Найт умеет рассказывать истории. Он придумал легендарные «Острые козырьки», писал сценарии к «Пороку на экспорт» и «Удивительной легкости». А вот в роли режиссера автор не настолько известен, хотя камерный «Лок» когда-то завоевал признание публики. Но все же «Море соблазна» — самый «личный» фильм Найта. Он сам написал сценарий, сам снял и спродюсировал картину. И в этом одновременно ее достоинства и недостатки. Заметно, что автор хотел высказаться и одновременно снять красивый фильм. И вроде бы все получилось. Но чтобы сделать сюжет более продуманным и цепляющим для зрителя, не хватило объективного взгляда со стороны.

С первых же кадров завораживает картинка. «Море соблазна» снимали на Маврикии, и поэтому весь фон выглядит идеально: от простейших лачуг и уличных торговцев до потрясающей красоты бескрайнего моря. Возможно, рыбалке уделено слишком уж много времени, и неспешность Найта временами напоминает Хэмингуэя с его «Стариком и морем». С другой стороны, иначе передать одержимость героя невозможно. Зритель должен не только услышать о его маниакальной страсти, но и прочувствовать ее. К тому же, вода здесь настолько красива, что смотреть на пейзажи не надоедает.

Но все же этот фильм не о природе и не о рыбах. Он про людей, насилие и игры разума. И не зря герою Макконахи на протяжении всего фильма говорят о том, что та самая идеальная рыба существует только в его голове. Если всмотреться, почти каждый герой здесь чем-то одержим: рыбой, насилием или хотя бы своим котом. И это не только намек на будущую развязку, а еще и отражение всех типичных представителей общества — все чего-то страстно хотят. Только для одних цель в поисках, а для других — в банальном выживании.

Для того чтобы ярко рассказать об этом, собрали отличный актерский состав. И главную роль не зря отдали Мэттью Макконахи. Он не только привлекает толпы поклонников в кинотеатры, но и действительно умеет отыгрывать все тонкости характера. Азарт, сомнения, боль утраты — все это отражается и в глазах, и в поведении, не нужны даже слова. На протяжении фильма меняется даже его манера речи.

В этом плане, кстати, немного подкачала русская локализация. Не говоря уже о том, что название Serenity (то есть «Безмятежность») сменили на полностью противоположное по атмосфере «Море соблазна», так еще и в озвучке теряют интонации героя — это заметно даже по оригинальному трейлеру. И еще больше проблема с озвучкой относится к героине Энн Хэтэуэй. Дубляж скрадывает, что с мужем она всегда говорит тихо и мягко, а при разговоре с Бейкером ее голос меняется на резкий и властный. Хотя она дополняет это мимикой и движениями, лишь немногим уступая Макконахи, так что атмосфера все-таки сохраняется.

Пара актеров создает отличный эмоциональный накал: он борется с призраками прошлого и постоянно думает о сыне. Она пытается спасти сына от жестокого отчима. После встречи героев к этому примешивается былая любовь, воспоминания о войне и предательстве. В общем, есть где разгуляться эмоциям. Конечно же, Макконахи и Хэтэуэй и вдвоем отлично справляются, перетягивая на себя внимание в любой сцене. Но в «Море соблазна» им в поддержку еще взяли обворожительную Дайан Лейн (она изначально отвечает за соблазны главного героя) и харизматичного Джимона Хонсу (он в роли голоса разума).

И в тот момент, когда кажется, что все составляющие для отличного фильма собраны вместе, начинаются проблемы. Потому что Стивен Найт решил добавить в сюжет непредсказуемый твист. В итоге он странным образом вплел в заявленный триллер совершенно другой жанр. Но ему не хватило то ли времени, то ли фантазии, чтобы все-таки органично соединить два направления, Найт просто ставит зрителя перед фактом, что с самого начала ему показывали вообще не то, что кажется.

Казалось бы, тема, которую обозначают в финале, сейчас очень популярна в кино и сериалах (назвать удачные примеры было бы непростительным спойлером). Но именно поэтому усложнение сюжета требует более детальной проработки. А настолько поверхностно продуманный ход сработал бы разве что лет 20 назад. Вместо того, чтобы с самого начала фоновыми деталями намекать на иной смысл, заставляя строить догадки, сюжет половину фильма развивается плавно и даже предсказуемо. Но примерно с середины появляются грубые и просто «лобовые» намеки на развязку. При этом внятного объяснения фильм не даст. Зрителю придется принять правила игры и поверить в возможность происходящего.

Но есть все же один факт, который если не полностью, то частично оправдывает автора. Очень важно за всей красотой съемок и неожиданными поворотами не потерять самую важную тему — историю о домашнем насилии. В «Море соблазна» она раскрыта так, что даже тяга к устаревшим твистам почти простительна.

Героиня Хэтэуэй постоянно подвергается насилию со стороны мужа. Когда он появляется в кадре, поначалу кажется, что Джейсон Кларк слишком уж переигрывает. Но на самом деле это вполне правдоподобный типаж веселого, разговорчивого и властного мужчины, который может избить свою спутницу, и тут же делать вид, что ничего не произошло. И все это при молчаливом попустительстве общества.

Он не хочет видеть, что рядом с ним доведенная до отчаяния женщина, уже готовая даже на убийство. И что самое главное, в их семье растет ребенок, настолько травмированный происходящим, что предпочитает вымышленный мир реальному. Последнему, к сожалению, уделено слишком мало времени. Но и имеющихся экранных минут хватает, чтобы представить всю жизнь и боль маленького человека, осознающего свое бессилие. И рассказ о нем — главная и лучшая часть всей этой истории.

Приходится признать, что Стивен Найт слишком перегрузил картину смыслами и подтекстом. От этого после просмотра остается легкое недоумение. Многое забыли объяснить или хотя бы упорядочить, чтобы зритель мог додумать сам. Но все же, красота съемок, актерская игра и важные темы во многом спасают «Море соблазна». Он как минимум доставит зрителям эстетическое удовольствие и напомнит о социальных проблемах. Об остальном же лучше просто забыть.

Алексей Хромов