Мэттью МакКонахи исполнит главную роль в триллере от создателя «Бескрайней ночи»

После довольно длительного перерыва Мэттью МакКонахи возвращается в кино. Как передает Variety, актер сыграет заглавную роль в криминальном триллере «Соперники Амзии Кинга» (The Rivals of Amziah King).

Сюжет пока что известен лишь в общих чертах. В центре повествования окажется некий Амзия Кинг (МакКонахи), обитающий в глуши Оклахомы. Фильм позиционируется как мрачная и атмосферная криминальная история, ориентированная на раскрытие сложных персонажей.

Режиссером и сценаристом картины выступает Эндрю Паттерсон, до этого снявший микробюджетный фестивальный научно-фантастический детектив «Бескрайняя ночь», купленный медиагигантом Amazon. Компании Black Bear Pictures и Heyday Films в данный момент представляют проект на Каннском кинорынке, а производство стартует до конца этого года.

В последний раз МакКонахи появился на больших экранах три года назад, когда вышли «Джентльмены» Гая Ричи. В 2022 году артист предпринимал попытку возвращения в кинобизнес в рамках спортивной драмы «Далласская афера», однако фильм пришлось отменить из-за скандальной ситуации с создателями. В текущие творческие планы звезды с некоторых пор входит спин-офф сериала «Йеллоустоун», благодаря которому он станет новым лицом телефраншизы после ухода Кевина Костнера.