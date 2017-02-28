«Золото»: Рецензия Киноафиши

Зов золота

Весной в российском прокате появится «Золото», задуманный в духе фильма «Сокровища Сьерра-Мадре», на деле же представляющий собой менее привлекательного «Волка с Уолл-Стрит». В основе сюжета лежит реальная история о золотоискателе Кенни Уэлсе, который стал неудачником после смерти более знаменитого отца. Он жил за счет своей жены и верил, что однажды найдет залежи золота.

Кадр из фильма «Золото»

Мэтью Макконахи играет того самого Кенни Уэлса, который может и нашумевшая личность в штатах, но в России малоизвестен. Персонаж этот артистичен и экспрессивен, но в глазах других людей попросту клоун. Такая недооцененность ему только на руку, он ведом единой целью - искать и находить золото, поэтому его мало волнует что думают о нем люди. Макконахи сделали лысину, кривые зубы, длинный нос, да и в целом он набрал 25 кило для этой роли. Некоторые СМИ писали, что лишний вес это попросту накладки, но во время просмотра эта версия отпадает сама собой, ибо актер без лишней скромности неоднократно появляется в кадре абсолютно голым.

Но даже в столь неказистом виде Мэтью прекрасен как всегда. Его игра уже может считаться эталоном актерской подачи, ибо она настолько жива, правдива и притягательна, что оторваться невозможно. И если уж напрашивается сравнение с «Волком с Уолл-стрит», то и актеров сравнивать придется. Макконахи, естественно, на уровне с ДиКаприо. Но вот его напарник по фильму Эдгар Рамирес сильно уступил Джоне Хиллу, как и его кино-любовница Брайс Даллас Ховард проигрывает Марго Робби.

Кадр из фильма «Золото»

Брайс работает давно и усердно, но слава к ней приходит постепенно. Не было у нее еще «вау-роли», чтобы в момент стать актрисой нарасхват. Однако на этот раз ее роль, такая спокойная и уютная, позволила встать наравне с Эми Адамс в «Афере по-американски» и уж тем более превзойти Лоуренс, если сравнивать с тем же фильмом. И в «Золото» она добавила свой особенный блеск, так что смотреть на нее весьма приятно, даже на фоне Макконахи, который казалось бы развлекался на съемочной площадке.

Поскольку у Мэттью в этот раз роль мальчика-мечтателя, который не собирается зарабатывать тяжким трудом, когда душа зовет искать сокровища, он своего внутреннего ребенка и вытащил наружу. Игра Макконахи местами настолько ребяческая, что и появляется ощущение развлекухи на съемках. Его герой готов и в клетку с тигром зайти, буквально (!) и с акулами бизнеса плавать в одном аквариуме, фигурально. О своих мечтах или любви к золоту он говорит много и красиво. В его слова, что в каждом живет золотоискатель, легко веришь. Веришь и в его рассказы о том, что золото заряжает и если начать искать, то пробужденный «Индиана Джонс» в тебе уже не угомонится никогда.

Кадр из фильма «Золото»

Естественно, наш герой находит свое золото! Это вовсе не спойлер. После всех неудач и унижений, он находит такого же горе-искателя и геолога по совместительству. Побывав на грани жизни и смерти, измучившись морально и физически, Кенни получает свое. Вот только история на этом не заканчивается, а набирает обороты. Предательство, интриги и прочие людские пороки, которые так активизируются когда замешаны огромные деньги, выходят на первый план.

Говоря о всплывших недостатках (на фоне сравнения с «Волком с Уолл-стрит»), то в первую очередь - как же не хватает этой кинокартине динамичности. Нас поражают красотой Индонезии, но потом запирают в стенах офиса. Все действо происходит в серости бизнес-центра, дома, бара, ну, максимум, в джакузи. В основе истории нет какой-то драмы или морали, чтобы схватить зрителя за живое. И не надо смотреть кино через хрустальный шар для гадания, чтобы заранее предсказать как будет развиваться сюжет.

Кадр из фильма «Золото»

И хотя это блюдо, поданное под вкусным соусом, ничего нового в рецепт создатели фильма не добавили. В целом, это хорошее мужское кино, не лишенное юмора и поднимающее прекрасную тему мечтаний мальчиков, даже если мальчикам уже сорок лет. Мужская дружба здесь тоже во всей красе представлена, индонезийские виды завораживающие. Поэтому просмотр «Золота» не станет пустой тратой денег.

Бариева Лилия

В российском прокате со 2 марта 2017 года Расписание и покупка билетов на фильм «Золото»