«Белый парень Рик»: Рецензия Киноафиши

Марат Шабаев наблюдает конец Макконесанса и грустит на драме о самом молодом преступнике США

1984 год, небольшая американская ярмарка. 14-летний Ричард Верши-младший (Ричи Мерритт) засматривается на прилавок с оружием. Продавец пытается обдурить подростка, но мальчик не лыком шит. Даром что под носом юношеский пушок под носом – этот пацан легко может отличить русский автомат Калашникова от египетской сборки. Сказалось воспитание. Его одобрительно хлопает по плечу усатый батя (Мэттью МакКонахи) с дурацким маллетом. Отец и сын уезжают с ярмарки, закупившись оружием по дешевке, обсуждают Америку и планы на будущее.

Камера следует за ними и из окна машины торопливо оглядывает окрестности. Они унылы, ведь в кадре разваливающийся на куски индустриальный Детройт. Следует титр с названием «Белый парень Рик» и сразу под ним сакральная приписка «Основано на реальных событиях». Фильм Яна Деманжа экранизирует насыщенную криминальную жизнь Рика Верши, самого молодого информатора в истории ФБР.

Произошло все не от хорошей жизни, разумеется. Примечательно само место действия – некогда крупный промышленный Детройт давно стал местом действия и рэп-байопика про Эминема, и центром криминальной активности в «Робокопе». Здесь промышляют чернокожие гангстеры и орудует белое отребье, целый районы города пустуют и напоминают постапокалиптические пейзажи. В общем, Детройт – могила американской мечты. Семья Рика трещит по швам. Мать давно ушла прочь, сестра Дон (Бел Паули) плотно торчит – в 1980-е Америку захлестнула эпидемия крэка. Отец-неудачник мечтает о своем видеопрокатном салоне, а пока торгует нелегальным оружием. К делу быстро присоединяется сын. Вскоре Ричард-младший получает кличку «Белый парень Рик» от чернокожих бандитов-барыг и начинает свое крестовый поход за легкими деньгами. Параллельно, устав от бедной жизни, малолетний гангстер подписывает на сотрудничество с агентами ФБР. За почти два часа хронометража он успеет сдать своих подельников, расстаться с назойливыми агентами, получить пулю в живот, стать отцом и начать торговать наркотой самостоятельно. Этот путь Рик проделает за каких-то пару лет. Уже к 17 годам его посадят за решетку, где он просидит три десятка лет.

Невероятная реальная история кажется отличной основой для сериала в жанре true crime или потенциального оскаровского номинанта. Тем обиднее, что «Белый парень Рик» кажется чередой упущенных возможностей. Насыщенная жизнь самого юного информатора ФБР и молодого Тони Монтаны оказалась неподъемной ношей для режиссера Яна Деманжа. Несколько лет назад он удачно выстрелил фестивальной драмой «71» про британских солдат в Белфасте, а до того снимал драйвовый сериал «Тупик» про зомби на реалити-шоу. Его полноценному американскому дебюту не хватает ни смелости, ни задора, ни сил, чтоб превратить сухую биографическую справку в яркий криминальный фильм.

Жизнь Рика сводится к банальному перечислению событий (от первого проданного Калаша до суда). Главный герой не романтизируется, но и попытками заглянуть к нему в душу здесь даже не пахнет. Виноваты криминальная среда, ФБР, его собственная жадность и семья – так можно сказать примерно про любого преступника.

Дебют молодого Ричи Мерритта в главной роди вряд ли можно считать состоявшимся, поскольку играть ему здесь и нечего. Фильм вообще крайне неудачно тратит актерские ресурсы. Дженнифер Джейсон Ли с уставшим взглядом изображает из себя агента ФБР. Эдди Марсан играет колоритного бандита в леопардовой рубашке. «Белый парень Рик» мчится дальше по биографическим рельсам, толком не удостаивая внимания никого. Здесь есть, возможно, самое бездарное использование Брюса Дерна. Вместе с не менее заслуженной актрисой Пайпер Лори они играют просто-напросто… обыкновенных деда и бабулю семейства.

Единственное светлое пятно фильма – Мэттью МакКонахи с характерной для белого отребья прической. Он горестно разводит руками, не в силах совладать с семейным коллапсом: жена ушла, дочь-наркоманка его ненавидит, а сын свернул не туда. Оскароносный актер печалится в густые усы, признавая себя ничтожеством.

Несколько лет назад весь мир восторженно говорил о Макконесансе, когда бывший голливудский красавчик выдал мощные роли в инди-драмах вроде «Мада» и «Линкольна для адвоката», стал мем-философом из «Настоящего детектива» и отхватил заслуженную статуэтку за «Далласский клуб покупателей». Увы, эта эпоха прошла. Дело не в том, что актер стал хуже играть, с этим все в порядке. Просто последние проекты с ним как-то ужасно обманывают ожидания, оказываясь посредственными или просто никуда не годными. Критики принимают новые фильмы с Макконахи достаточно сдержанно, а кассовые сборы говорят сами за себя. Так вот, больше похожий на дешевую ТВ-постановку «Белый парень Рик» – типичный представитель новой эпохи Постмакконесанса. Пора уже объявить его.