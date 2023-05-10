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Киноафиша Новости «Йеллоустоун» завершится пятым сезоном, но уже в декабре стартует сериал-сиквел

«Йеллоустоун» завершится пятым сезоном, но уже в декабре стартует сериал-сиквел

10 мая 2023 11:50
«Йеллоустоун» завершится пятым сезоном, но уже в декабре стартует сериал-сиквел

Главную роль в будущем шоу может исполнить Мэттью МакКонахи.

Студия Paramount подтвердила информацию о том, что сериал «Йеллоустоун» завершится пятым сезоном. Это объявление было сделано после того, как в сети появились слухи, что главная звезда шоу Кевин Костнер планирует покинуть проект из-за ссоры с шоураннером Тейлором Шериданом и желания полностью посвятить себя съемкам в двухсерийном вестерне Horizon: An American Saga («Горизонт: Американская сага»).

Вместе с тем президент сервиса Showtime и MTV Entertainment Studios Крис Маккарти объявил о том, что после окончания пятого сезона «Йеллоустоун» получит сериал-сиквел:

«Йеллоустоун» послужил основой для запуска целой вселенной, состоящей из настоящих мировых хитов — от «1883» до «Короля Талсы». Я уверен, что наш сиквел станет еще одним большим успешным проектом благодаря блестящему творческому гению Тейлора Шеридана и невероятным актерам, которые воплотят эти задумки в жизнь».

Детали сюжета предстоящего сиквела в настоящее время держатся в секрете, однако ранее стало известно, что Мэттью МакКонахи ведет переговоры о том, чтобы сыграть в нем главную роль. Кроме того, в шоу появятся несколько персонажей из оригинального «Йеллоустоуна». Автором сериала вновь выступает Шеридан. Премьера состоится на телеканале Paramount Network в декабре этого года.

В связи с окончанием пятого сезона «Йеллоустоуна» на Paramount Network также выйдет его приквела пож названием «1883». Трансляция всех десяти серий шоу начнется 18 июня. Эпизоды будут выходить на канале еженедельно по воскресеньям. Помимо этого, трансляция будет включать в себя показ специальных короткометражек в конце каждой серии.

Фото: Paramount+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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