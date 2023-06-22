«Йеллоустоун»: Тейлор Шеридан высказался об уходе Кевина Костнера и приходе Мэттью МакКонахи

Создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан дал объемное интервью The Hollywood Reporter, в котором он высказался об уходе из сериала Кевина Костнера, а также о приходе Мэттью МакКонахи в качестве нового лица телефраншизы. Костнер решил покинуть проект из-за желания посвятить себя полнометражной ковбойской саге «Горизонт», где он выступает режиссером и исполнителем главной роли. В СМИ начали утверждать, что из-за этого между артистом и шоураннером произошел конфликт. У Шердина же немного другая версия:

«Мой последний разговор с Кевином был связан с его проектом мечты, который он хотел лично поставить. Он и телесеть спросили у меня, когда он сможет закончить с «Йеллоустоуном». Тогда я согласился составить съемочный график и сценарий так, чтобы ему ничего не мешало. Так мы в итоге и поступили. Мое мнение о Кевине как об актере не изменилось. Его воплощение Джона Даттона многогранно и мощно. У меня никогда не было с ним проблем, которые мы не могли бы спокойно решить по телефону. Сложности всегда начинаются, как только в ситуацию вмешиваются юристы. Люди перестают общаться друг с другом, говорят неправду и пытаются переложить вину на других, делая все в угоду прессе или общественности. Он сильно пострадал от этого, и я даже не знаю, заслуживает ли кто-нибудь подобного. Похоже, что его фильм действительно для него очень важен. Надеюсь, дело того стоит, и картина получится хорошей».

После завершения «Йеллоустоуна» основной фокус франшизы сместится на спин-офф во главе с МакКонахи. В беседе с THR Шеридан заявил, что обсуждения с актером начались задолго до ситуации с Костнером.

«За прошедшие годы мы неоднократно общались; так мы сформировали несколько идей. Затем МакКонахи начал смотреть «Йеллоустоун» и отреагировал на него. Он сказал: «Я хочу сделать это». Под «этим» он подразумевал погружение в первозданный мир, сталкивающийся с современностью. Тогда я ответил: «Дружище, это мы точно можем сделать».

Безымянное ответвление с МакКонахи, как и «1883» и «1923», можно будет смотреть без привязки к оригинальному шоу, но главные темы останутся прежними. Предстоящий проект пока на ранней производственной стадии. Дата премьеры второй половины пятого сезона «Йеллоустоуна» еще не оглашена.