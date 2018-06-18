Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Во имя спасения Во имя спасения
Киноафиша Фильмы Во имя спасения
Den blomstertid nu kommer

Во имя спасения, 2018

2018 / Швеция
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Герой фильма, пианист Алекс, много лет назад приехал в Стокгольм из деревни, разорвав все связи с родными. Смерть матери вынуждает Алекса вернуться домой, но вскоре там начинают происходить странные и пугающие события, грозящие его жизни.

  • Создание фильма было частично профинансировано фанатами на Kickstarter. Целью кампании было собрать 300 000 шведских крон, но эта планка была достигнута менее чем за 24 часа. По прошествии месяца создатели собрали 788 000 шведских крон, что сделало фильм самым крупным краудфандинговым проектом в Швеции.
  • Оригинальное название фильма звучит как «Наступает время цветения». Это название традиционного шведского летнего гимна. Он исполняется в шведских и финских школах в конце учебного года, перед началом летних каникул. В американском прокате фильм тоже получил другое название – «Немыслимое».
  • Джеспер Баркселиус, сыгравший отца Алекса, исполнял все свои трюки, драки и тренировки самостоятельно. Он также по-настоящему пилотировал самолет, хотя и под руководством опытного летного инструктора.
  • Кристофер Норденрот, исполнивший главную роль, сбросил 20 килограмм за три месяца, чтобы выглядеть как 16-летний. После четырех недель съемок у него было еще три месяца, чтобы набрать вес и нарастить мускулы, чтобы изобразить постаревшую версию Алекса для финала картины.

Человечество задействовало все силы, чтобы справиться с таинственной угрозой, которая влечет за собой всемирную катастрофу. Армия и силовые структуры беспомощны, а людям предстоит самостоятельно бороться за свою жизнь. На фоне ужасных событий герой по имени Алекс разыскивает свою возлюбленную, которая возможно погибла в центре царящего хаоса.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 19 ноября 2018
Премьера в мире 18 июня 2018
Возраст 16+
Режиссер
Виктор Данелл
В ролях
Кристоффер Нурденрут
Лиза Хенни
Йеспер Баркселиус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Во имя спасения 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Во имя спасения смотреть онлайн

Во имя спасения
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Приложение киноафиши