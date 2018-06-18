Во имя спасения, 2018

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Герой фильма, пианист Алекс, много лет назад приехал в Стокгольм из деревни, разорвав все связи с родными. Смерть матери вынуждает Алекса вернуться домой, но вскоре там начинают происходить странные и пугающие события, грозящие его жизни. Развернуть Создание фильма было частично профинансировано фанатами на Kickstarter. Целью кампании было собрать 300 000 шведских крон, но эта планка была достигнута менее чем за 24 часа. По прошествии месяца создатели собрали 788 000 шведских крон, что сделало фильм самым крупным краудфандинговым проектом в Швеции.

Оригинальное название фильма звучит как «Наступает время цветения». Это название традиционного шведского летнего гимна. Он исполняется в шведских и финских школах в конце учебного года, перед началом летних каникул. В американском прокате фильм тоже получил другое название – «Немыслимое».

Джеспер Баркселиус, сыгравший отца Алекса, исполнял все свои трюки, драки и тренировки самостоятельно. Он также по-настоящему пилотировал самолет, хотя и под руководством опытного летного инструктора.

Кристофер Норденрот, исполнивший главную роль, сбросил 20 килограмм за три месяца, чтобы выглядеть как 16-летний. После четырех недель съемок у него было еще три месяца, чтобы набрать вес и нарастить мускулы, чтобы изобразить постаревшую версию Алекса для финала картины. Развернуть Человечество задействовало все силы, чтобы справиться с таинственной угрозой, которая влечет за собой всемирную катастрофу. Армия и силовые структуры беспомощны, а людям предстоит самостоятельно бороться за свою жизнь. На фоне ужасных событий герой по имени Алекс разыскивает свою возлюбленную, которая возможно погибла в центре царящего хаоса. Развернуть 5.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6 Продолжительность 2 часа 8 минут Год выпуска 2018 Премьера онлайн 19 ноября 2018 Премьера в мире 18 июня 2018 Возраст 16+ Режиссер Виктор Данелл В ролях Кристоффер Нурденрут Лиза Хенни Йеспер Баркселиус Все актеры и съемочная группа 2 постера

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