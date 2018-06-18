Во имя спасения, 2018

Герой фильма, пианист Алекс, много лет назад приехал в Стокгольм из деревни, разорвав все связи с родными. Смерть матери вынуждает Алекса вернуться домой, но вскоре там начинают происходить странные и пугающие события, грозящие его жизни.
Человечество задействовало все силы, чтобы справиться с таинственной угрозой, которая влечет за собой всемирную катастрофу. Армия и силовые структуры беспомощны, а людям предстоит самостоятельно бороться за свою жизнь. На фоне ужасных событий герой по имени Алекс разыскивает свою возлюбленную, которая возможно погибла в центре царящего хаоса.