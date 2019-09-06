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Постер фильма Бесстрашные: Битва за Мидуэй
3.4
Киноафиша Фильмы Бесстрашные: Битва за Мидуэй
3.4

Бесстрашные: Битва за Мидуэй

, 2019
Dauntless: The Battle of Midway
США / боевик, приключения, исторический / 18+
Постер фильма Бесстрашные: Битва за Мидуэй
3.4

О фильме

Через шесть месяцев после нападения Японии на Перл-Харбор военно-морские силы США узнают о тайном плане своего врага атаковать американскую базу на атолле Мидуэй.

В ролях

Джадд Нельсон
Джадд Нельсон
R.A. Spruance
Джейд Уайли
Norman Vandivier
John Enick
Lee Keaney
Бирн Оффатт
Captain Murray
Си Томас Хауэлл
Captain Browning
Paul Kelly Kennedy
Jackson
Chris Roark
Ensign Ramsay
Дрю Гарретт
Wade McClusky Jr
Jack Malykin
Gallaher
Miles Tagtmeyer
Allison
Режиссер Майк Филлипс
Сценарист Adam Klein, Майк Филлипс, Richard H. Best, Earl Gallaher
Композитор Ryan Franks, Scott Nickoley
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 6 сентября 2019
Премьера в мире 6 сентября 2019
Дата выхода
22 октября 2019 Дания 11
Производство Bayou Pictures, Gypsy Lane Films
Другие названия
Dauntless: The Battle of Midway, The Battle of Midway, Dauntless, Dauntless - La battaglia di Midway, Dauntless: L'Enfer de Midway, Dauntless: la batalla de Midway, Dauntless. Bitwa o Midway, Korkusuzlar: Midway Savaşı, Lahing Midway saartel, Schlacht um Midway - Entscheidung im Pazifik, Безстрашні: Битва за Мідвей, Бесстрашные: Битва за Мидуэй

Рейтинг фильма

3.4
Оцените 10 голосов
3.4 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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