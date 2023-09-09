Общество снега, 2023

В 1972 году рейс 571 ВВС Уругвая, который был зафрахтован для перевозки команды по регби в Чили, потерпел крушение в самом сердце Анд. Только 29 из 45 пассажиров выжили в аварии. Оказавшись в ловушке в одном из самых недоступных мест на планете, они вынуждены прибегать к крайним мерам, чтобы остаться в живых.
ПроизводствоEl Arriero Films, Misión de Audaces Films, S.L
Другие названия
La sociedad de la nieve, Society of the Snow, Die Schneegesellschaft, A Sociedade da Neve, Le cercle des neiges, Общество снега, A hó társadalma, Cộng Đồng Trong Tuyết, Kar Kardeşliği, La società della neve, La societat de la neu, Lumen yhdistämät, Qar Cəmiyyəti, Qor daxshati, Qor jamiyati, Snefællesskabet, Sněžné bratrstvo, Śnieżne bractwo, Snježno bratstvo, Snöns brödraskap, Snøsamfunnet, Societatea zăpezii, Қар қоғамы, Снежно братство, Снежное братство, Снігова спільнота, 絕地盟約, 绝境盟约, 雪下百态, 雪山の絆, Qar Qardaşlığı, Ձյան Հասարակությունը