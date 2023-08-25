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Общество снега
La sociedad de la nieve
Общество снега, 2023
2023 / Испания / Уругвай
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Жанр:
приключения
биография
драма
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Продолжительность
2 часа 24 минуты
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Хуан Антонио Байона
В ролях
Эстебан Бильярди
Рафаэль Федерман
Enzo Vogrincic
Симон Хемпе
Агустин Парделья
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Регбийная команда выживает после авиакатастрофы в трейлере фильма «Общество снега»
Картина основана на реальных событиях.
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25 августа 2023 15:34
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