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Постер фильма Общество снега
8.2
Общество снега - Трейлер 3
Киноафиша Фильмы Общество снега
8.2

Общество снега

, 2023
La sociedad de la nieve
Испания, Уругвай / приключения, биография, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Общество снега
8.2
Общество снега - Трейлер 3
Общество снега  Трейлер 3

О фильме

В 1972 году рейс 571 ВВС Уругвая, который был зафрахтован для перевозки команды по регби в Чили, потерпел крушение в самом сердце Анд. Только 29 из 45 пассажиров выжили в аварии. Оказавшись в ловушке в одном из самых недоступных мест на планете, они вынуждены прибегать к крайним мерам, чтобы остаться в живых.

В ролях

Эстебан Бильярди
Javier Methol
Рафаэль Федерман
Eduardo Strauch
Enzo Vogrincic
Numa Turcatti
Симон Хемпе
Агустин Парделья
Fernando 'Nando' Parrado
Matías Recalt
Roberto Canessa
Diego Vegezzi
Marcelo Pérez del Castillo
Fernando Contigiani
Arturo Nogueira
Esteban Kukuriczka
Adolfo 'Fito' Strauch
Francisco Romero
Daniel Fernández Strauch
Valentino Alonso
Alfredo 'Pancho' Delgado
Режиссер Хуан Антонио Байона
Сценарист Хуан Антонио Байона, Хайме Маркес, Бернет Вилаплана, Nicolás Casariego
Композитор Майкл Джаккино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Уругвай
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 4 января 2024
Премьера в мире 9 сентября 2023
Дата выхода
21 декабря 2023 Германия 16
15 декабря 2023 Испания
22 декабря 2023 Япония PG12
Сборы в мире $1 281
Производство El Arriero Films, Misión de Audaces Films, S.L
Другие названия
La sociedad de la nieve, Society of the Snow, Die Schneegesellschaft, A Sociedade da Neve, Le cercle des neiges, Общество снега, A hó társadalma, Cộng Đồng Trong Tuyết, Kar Kardeşliği, La società della neve, La societat de la neu, Lumen yhdistämät, Qar Cəmiyyəti, Qor daxshati, Qor jamiyati, Snefællesskabet, Sněžné bratrstvo, Śnieżne bractwo, Snježno bratstvo, Snöns brödraskap, Snøsamfunnet, Societatea zăpezii, Қар қоғамы, Снежно братство, Снежное братство, Снігова спільнота, 絕地盟約, 绝境盟约, 雪下百态, 雪山の絆, Qar Qardaşlığı, Ձյան Հասարակությունը

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb
Обновлено 28 декабря 2023

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Общество снега - Трейлер 3
Общество снега Трейлер 3
Общество снега - Трейлер 2
Общество снега Трейлер 2
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