Линия горизонта, 2020

Когда-то Сара (Эллисон Уильямс) и Джексон (Александр Дреймон) были влюблены друг в друга и провели множество теплых дней под солнцем на острове Маврикий. В какой-то момент Сара решила, что её отношения с парнем зашли в тупик и без лишних сантиментов оставила его ради карьерных перспектив в Лондоне.

Год спустя они вновь встречаются в знакомых пейзажах экзотического курорта, чтобы отпраздновать свадьбу общих друзей. По воле случая добираться до места бракосочетания им приходится на одном самолёте, и компанию им может составить только пилот (Кит Дэвид). Соблюдая дистанцию, необходимую для бывших возлюбленных, Джексон устраивается в хвосте воздушного судна, а Сара занимает место поближе к общительному пилоту. Неудобная ситуация превращается в катастрофу, когда сердце пилота останавливает внезапный приступ.

Разумеется, ни у кого из оставшихся на борту нет лицензии на управление самолётом, но при помощи инструкций им худо-бедно удаётся взять его под контроль. Однако своенравная машина оказывается кладезем неисправностей, с которыми умело управлялся только покойник. Кроме того, в бензобаке стремительно кончается топливо, а прямо перед самолётом гигантской стеной вырастает тропический шторм. Героям с трудом удаётся держать штурвал, не срываясь в смертельное пике, но ни один из них не имеет представления о том, как посадить самолёт, даже если им удастся долететь до земли.

Фильм держит в напряжении за счёт бесконечного всплывания новых угроз на пути Сары и Джексона к спасению, с которыми они должны справляться максимально быстро. Но чтобы обрести шанс на выживание, им нужно научиться работать в команде вопреки прошлым разногласиям.