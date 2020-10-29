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Линия горизонта Линия горизонта
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Horizon Line

Линия горизонта, 2020

2020 / Швеция
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Как посадить самолет, если у пилота случился сердечный приступ, а рядом с тобой только злая бывшая?
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то Сара (Эллисон Уильямс) и Джексон (Александр Дреймон) были влюблены друг в друга и провели множество теплых дней под солнцем на острове Маврикий. В какой-то момент Сара решила, что её отношения с парнем зашли в тупик и без лишних сантиментов оставила его ради карьерных перспектив в Лондоне.

Год спустя они вновь встречаются в знакомых пейзажах экзотического курорта, чтобы отпраздновать свадьбу общих друзей. По воле случая добираться до места бракосочетания им приходится на одном самолёте, и компанию им может составить только пилот (Кит Дэвид). Соблюдая дистанцию, необходимую для бывших возлюбленных, Джексон устраивается в хвосте воздушного судна, а Сара занимает место поближе к общительному пилоту. Неудобная ситуация превращается в катастрофу, когда сердце пилота останавливает внезапный приступ. 

Разумеется, ни у кого из оставшихся на борту нет лицензии на управление самолётом, но при помощи инструкций им худо-бедно удаётся взять его под контроль. Однако своенравная машина оказывается кладезем неисправностей, с которыми умело управлялся только покойник. Кроме того, в бензобаке стремительно кончается топливо, а прямо перед самолётом гигантской стеной вырастает тропический шторм. Героям с трудом удаётся держать штурвал, не срываясь в смертельное пике, но ни один из них не имеет представления о том, как посадить самолёт, даже если им удастся долететь до земли. 

Фильм держит в напряжении за счёт бесконечного всплывания новых угроз на пути Сары и Джексона к спасению, с которыми они должны справляться максимально быстро. Но чтобы обрести шанс на выживание, им нужно научиться работать в команде вопреки прошлым разногласиям. 

Модель самолёта, на котором летят герои, — GippsAero GA-8 Airvan.

Сценарий фильма написан авторами «Kловерфилда, 10» (2016) Джошем Кэмпбеллом и Мэттом Стюкеном. 

Съёмки «Линии горизонта» начались на Маврикии, затем переместились в Дублин, потом велись на студии Pinewood в Лондоне. Международной дистрибуцией занимается компания STXinternational.

Председатель правления STXinternational говорил в интервью, что увлёкся сценарием «Линии горизонта» с самого первого прочтения. Его поразили крепкая концепция и персонажи, которые просто «выпрыгивали со страниц», также он уверен, что Сара и Джейсон воспроизводят архетипы похожих парочек в любой точке мира. 

Для компании STXinternational «Линия горизонта» стала первым опытом в новой стратегии, особенностью которой является производство англоязычного кино для международной аудитории.

«Линия горизонта» стала первым англоязычным проектом для режиссёра Микаэля Марсимаина, известного по работе над шведским фильмом «Девушка по вызову» (2012). 

Актриса Эллисон Уильямс прославилась ролью в культовом сериале Лины Дэнем «Девочки», а позже сыграла девушку главного героя из фильма «Прочь» (2017). 

Александр Дреймон, сыгравший здесь Джейсона, прославился главной ролью в сериале «Последнее королевство» (2015). 

Тропический остров. Свадьба друзей. Частный самолет… Все складывалось как нельзя лучше для Сары и Джексона, пока у пилота не случился сердечный приступ прямо в небе. Одни на огромной высоте, без всякой  связи, а главное — без понятия, как посадить самолет. Вокруг только небо и штормовой океан…

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 26 ноября 2020
Премьера онлайн 12 января 2021
Премьера в мире 29 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Микаэль Марсимаин
Микаэль Марсимаин
В ролях
Александр Дреймон
Александр Дреймон
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Эллисон Уильямс
Эллисон Уильямс
Пёрл Маки
Пёрл Маки
Джумэйн Хантер
Джумэйн Хантер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Линия горизонта 4 постера
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Несмотря на то, что Сара целый год пробыла на тропическом острове, ее карьера оказывается важнее райской жизни с Джексоном. Она уезжает без прощаний, оставив после себя недосказанность и недопитую бутылку пива. Спустя какое-то время девушка возвращается на остров ради свадьбы подруги, на которой ей неизбежно придется столкнуться с бывшим возлюбленным. Неловкие встречи приводят к тому, что герои оба опаздывают на праздник. Они садятся на частный самолет с их старым знакомым. Однако совсем скоро…
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Евгения Овчинникова 12 декабря 2020, 09:51
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14 голосов
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саундтрек фильма Линия горизонта
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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