Линия горизонта, 2020

Когда-то Сара (Эллисон Уильямс) и Джексон (Александр Дреймон) были влюблены друг в друга и провели множество теплых дней под солнцем на острове Маврикий. В какой-то момент Сара решила, что её отношения с парнем зашли в тупик и без лишних сантиментов оставила его ради карьерных перспектив в Лондоне.
Год спустя они вновь встречаются в знакомых пейзажах экзотического курорта, чтобы отпраздновать свадьбу общих друзей. По воле случая добираться до места бракосочетания им приходится на одном самолёте, и компанию им может составить только пилот (Кит Дэвид). Соблюдая дистанцию, необходимую для бывших возлюбленных, Джексон устраивается в хвосте воздушного судна, а Сара занимает место поближе к общительному пилоту. Неудобная ситуация превращается в катастрофу, когда сердце пилота останавливает внезапный приступ.
Разумеется, ни у кого из оставшихся на борту нет лицензии на управление самолётом, но при помощи инструкций им худо-бедно удаётся взять его под контроль. Однако своенравная машина оказывается кладезем неисправностей, с которыми умело управлялся только покойник. Кроме того, в бензобаке стремительно кончается топливо, а прямо перед самолётом гигантской стеной вырастает тропический шторм. Героям с трудом удаётся держать штурвал, не срываясь в смертельное пике, но ни один из них не имеет представления о том, как посадить самолёт, даже если им удастся долететь до земли.
Фильм держит в напряжении за счёт бесконечного всплывания новых угроз на пути Сары и Джексона к спасению, с которыми они должны справляться максимально быстро. Но чтобы обрести шанс на выживание, им нужно научиться работать в команде вопреки прошлым разногласиям.
Модель самолёта, на котором летят герои, — GippsAero GA-8 Airvan.
Сценарий фильма написан авторами «Kловерфилда, 10» (2016) Джошем Кэмпбеллом и Мэттом Стюкеном.
Съёмки «Линии горизонта» начались на Маврикии, затем переместились в Дублин, потом велись на студии Pinewood в Лондоне. Международной дистрибуцией занимается компания STXinternational.
Председатель правления STXinternational говорил в интервью, что увлёкся сценарием «Линии горизонта» с самого первого прочтения. Его поразили крепкая концепция и персонажи, которые просто «выпрыгивали со страниц», также он уверен, что Сара и Джейсон воспроизводят архетипы похожих парочек в любой точке мира.
Для компании STXinternational «Линия горизонта» стала первым опытом в новой стратегии, особенностью которой является производство англоязычного кино для международной аудитории.
«Линия горизонта» стала первым англоязычным проектом для режиссёра Микаэля Марсимаина, известного по работе над шведским фильмом «Девушка по вызову» (2012).
Актриса Эллисон Уильямс прославилась ролью в культовом сериале Лины Дэнем «Девочки», а позже сыграла девушку главного героя из фильма «Прочь» (2017).
Александр Дреймон, сыгравший здесь Джейсона, прославился главной ролью в сериале «Последнее королевство» (2015).
Тропический остров. Свадьба друзей. Частный самолет… Все складывалось как нельзя лучше для Сары и Джексона, пока у пилота не случился сердечный приступ прямо в небе. Одни на огромной высоте, без всякой связи, а главное — без понятия, как посадить самолет. Вокруг только небо и штормовой океан…