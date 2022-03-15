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Среди акул Среди акул
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Swimming with Sharks

Среди акул, 1994

1994 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Молодой парень Гай, начинающий заплыв в компании «Кийстоун», еще не опытен, но он безумно хочет добиться успеха. Работает он на вздорного, грубого вице-президента Бадди Аккермана, помыкающего им и использующего его без зазрения совести. В своих фантазиях Гай пытает его, унижает, даже убивает, но в реальной жизни все идет иначе. Действие крутится вокруг нового проекта, фильма «Реальная жизнь», который оказывается инструментом интриг, помогающим Бадди перешагнуть на служебной лестнице через свою начальницу Стеллу и вплотную подойти к Сайрусу, главе компании. Кто же выиграет в этой страшной игре? А может быть выиграть нельзя? Приобретая одно, персонажи теряют другое. Что ценнее — станет известно только позднее, когда придет час расплаты. Ведь за все в этой жизни так или иначе приходится платить.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1994
Премьера в России 10 сентября 1994
Премьера в мире 10 сентября 1994
Возраст 16+
Режиссер
Джордж Хуанг
В ролях
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Фрэнк Уэйли
Фрэнк Уэйли
Мишель Форбс
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Рой Доритс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Среди акул 2 постера
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саундтрек фильма Среди акул
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Амбициозная Кирнан Шипка противостоит Дайан Крюгер в трейлере сериала «Среди акул» Сериал будет посвящен темной стороне Голливуда.
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15 марта 2022 10:21
Драматический сериал «Среди акул» с Кирнан Шипкой и Дайан Крюгер получил дату премьеры Ждать совсем недолго. 
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2 февраля 2022 13:49
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