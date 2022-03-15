Среди акул, 1994

Молодой парень Гай, начинающий заплыв в компании «Кийстоун», еще не опытен, но он безумно хочет добиться успеха. Работает он на вздорного, грубого вице-президента Бадди Аккермана, помыкающего им и использующего его без зазрения совести. В своих фантазиях Гай пытает его, унижает, даже убивает, но в реальной жизни все идет иначе. Действие крутится вокруг нового проекта, фильма «Реальная жизнь», который оказывается инструментом интриг, помогающим Бадди перешагнуть на служебной лестнице через свою начальницу Стеллу и вплотную подойти к Сайрусу, главе компании. Кто же выиграет в этой страшной игре? А может быть выиграть нельзя? Приобретая одно, персонажи теряют другое. Что ценнее — станет известно только позднее, когда придет час расплаты. Ведь за все в этой жизни так или иначе приходится платить.