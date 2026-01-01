Скоро в прокате «Семь вёрст до рассвета»
7.7
Американцы

, 1992
Glengarry Glen Ross
США / драма / 18+
Причины посмотреть

О фильме

- другое название "Гленгарри Глен Росс".
В прокуренном офисе опытные дельцы день и ночь ведут борьбу за драгоценных клиентов, желающих купить землю. В фирму поступают все новые и новые предложения, но достанется приз только самым лучшим. Конкуренция обостряется.

Но когда неизвестные преступники проникают в офис и похищают важные документы, ситуация принимает неожиданный оборот. Теперь под подозрением все, ведь у каждого из этих хладнокровных, безжалостных американцев есть повод для воровства…

В ролях

Джек Леммон
Аль Пачино
Эд Харрис
Кевин Спейси
Алек Болдуин
Алан Аркин
Режиссер Джеймс Фоули
Сценарист Дэвид Мэмет
Композитор Джеймс Ньютон Ховард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 30 августа 1992
Дата выхода
11 февраля 1993 Австралия
26 ноября 1992 Аргентина
30 октября 1992 Великобритания
4 февраля 1993 Германия
28 мая 1993 Дания
13 ноября 1992 Испания
15 сентября 1992 Италия
15 сентября 1992 Канада
21 января 1993 Нидерланды
28 сентября 1992 США
13 января 1993 Франция
24 сентября 1993 Чехия U
MPAA R
Бюджет $12 500 000
Сборы в мире $10 726 612
Производство New Line Cinema, Zupnik Cinema Group II, GGR
Другие названия
Glengarry Glen Ross, El precio de la ambición, Amerikalılar, Americani, Èxit a qualsevol preu, Glengarry, Glengarry Glen Ross: Éxito a cualquier precio, Glengarry GlenRoss, Konkurentai, Konkurenti, Matenro wo Yume mite, Myyntitykit, O Sucesso a Qualquer Preço, Oikopeda me thea, På stram line, Sælger til salg, Säljfantomer, Sucesso a Qualquer Preço, Totul sau nimic, Οικόπεδα με θέα, Американдықтар, Гленгари Глен Рос, Гленгарри Глен Росс, Гленгарри Глен Росс (Американцы), Ґленґаррі Ґлен Росс, Гленгери Глен Рос, 大亨遊戲, 摩天楼を夢みて

Рейтинг фильма

7.6 IMDb

Цитаты

Blake О чём ты говоришь? О чём... ты жалуешься на ту сделку, которую ты закрыл, на какого-то мерзавца, который не хочет покупать землю, на какую-то женщину, которую ты пытаешься обмануть, и так далее. Давай поговорим о чём-то важном. Все они здесь?
Williamson Все, кроме одного. Рики Рома.
Blake Я всё равно пойду. Давайте поговорим о чем-то важном.
[к Ливену]
Blake Опусти кофе! Кофе — только для тех, кто закрывает сделки. Думаешь, я шучу с тобой? Я не шучу! Я из даунтауна. Я здесь от Митча и Мюррея. И я здесь по миссии милосердия. Твоё имя Левин? Ты называешь себя продавцом, мерзавец?
Dave Moss Я не обязан сидеть здесь и слушать это дерьмо.
Blake Ну и хорошие новости... тебя уволили. Плохие новости... у тебя, у всех, есть всего одна неделя, чтобы вернуть свои рабочие места, начиная с сегодняшнего вечера. Начинаем с сегодняшней смены. О, заметил ли я тебя? Хорошо. Потому что мы добавляем кое-что к этому месячному конкурсу по продажам. Как всем известно, первый приз — Cadillac El Dorado. Кто хочет увидеть второй приз? Второй приз — набор стейк-ножей. Третий приз — вы уволены. Понимаешь? Сейчас смеёшься? У тебя есть лиды. Митч и Мюррей заплатили хорошие деньги, чтобы их имена продавались. Вы не можете закрыть лиды, которые вам дали — значит, вы не можете закрыть ничто! Вы — говно! Убирайтесь, приятель, и уходите прочь, потому что вы выходите из игры!
Shelley Levene Лиды слабые.
Blake Лиды слабые? Эти чертовы лиды слабые? Вы — слабак! У меня в этом бизнесе пятнадцать лет...
Dave Moss Как тебя зовут?
Blake Черт побери! Это моё имя! Знаешь почему, мистер? Ты приехал сюда на Хёндэ. Я привёз сюда красный BMW за 80 тысяч долларов, который припаркован прямо снаружи. Это — моё имя! А твоё имя — то, чем ты хочешь называться. Ты не можешь играть в мужскую игру, ты не можешь доводить их до конца... тогда иди домой и расскажи своей жене о своих проблемах. Потому что единственное, что имеет значение в этой жизни: заставить подписать на линию, которая пунктирная. Ты слышишь меня? А-Б-С. А... Всегда, Б... Будь, В... Закрытие. Всегда быть закрывающим. ВСЕГДА БУДЬ ЗАКРЫВАЮЩИМ! A-I-D-A. Внимание, Интерес, Решение, Действие. Внимание: Есть ли у тебя внимание? Интерес: Заинтересован? Я знаю, что да, потому что это выбор: закрываешь или идешь. Ты закрываешься или идёшь по кирпичам. Решение: Ты принял решение во Христе? И Действие. A-I-D-A. Выходи туда! У тебя есть перспективы. Думаешь, они пришли сюда, чтобы уйти от дождя? Парень не идёт по улице, если не хочет купить. Они сидят там и ждут, чтобы отдать тебе свои деньги. Ты возьмешь их? Ты достаточно мужчина, чтобы взять их? В чём проблема, приятель? Ты... Мосс.
Dave Moss Ты такой герой, ты такой богатый — зачем спускаешься сюда и тратишь время на таких бездельников?
Blake [points to his gold wristwatch] Смотри на эти часы. Видишь часы на моём запястье?
Dave Moss Да.
Blake Эти часы стоят дороже твоей машины. В прошлом году я заработал 970 000 долларов комиссионных. Сколько ты зарабатываешь? Видишь, дружище, вот кто я такой, а ты — ничто. Ты хороший парень? Мне всё равно. Хороший отец? Да пошёл ты! Иди домой и играй со своими детьми. Хочешь работать здесь? Закрывай! Думаешь, что я слишком суров к тебе? Думаешь, это издевательство? Думаешь, это издевательство, ты сукин сын? Если ты не можешь принять это, как ты примешь обиды, которые получаешь на сделке? Если тебе это не нравится — уходи. Я могу выйти туда сегодня вечером с теми лидами и материалами, которые у тебя есть, и заработать себе 15 000 долларов. Сегодня! За два часа! Ты сможешь? Ты СМОЖешь? Иди и делай так же. A-I-D-A. Разозлись, сукины дети! Разозлись! Хочешь узнать, что нужно, чтобы продавать недвижимость? Нужно ЖЕЛЕЗНЫЕ ЯЙЦА, чтобы продавать недвижимость! Делай так же, господа. Деньги есть там. Ты поднимешь — это твоё. Не поднимешь — у тебя нет сочувствия к тебе. Хочешь выйти на те встречи сегодня вечером и закрыть? закрывай! Это твоё. Если нет — ты будешь натирать мои туфли. И знаешь, что ты скажешь — кучка неудачников, сидящих в баре? 'О да. Раньше я был продавцом. Это тяжёлый рынок.' Это новые лиды. Это лиды Glengarry. И для вас они — золото, а вы их не получаете. Почему? Потому что отдать их вам — всё равно что бросить их. Они для закрывающихся. Желаю вам всем удачи, но вы не знали бы что с ней делать, если бы она у вас была.
Blake [goes up to Moss's desk and glares at him] И чтобы ответить на ваш вопрос, дружище, зачем я здесь? Я пришёл сюда по просьбе Митча и Мюррея. Они попросили меня об услуге. Я сказал: настоящая услуга — последовать моему совету и уволить твою задницу, потому что неудачник — это неудачник!

Отзывы о фильме

