Blake О чём ты говоришь? О чём... ты жалуешься на ту сделку, которую ты закрыл, на какого-то мерзавца, который не хочет покупать землю, на какую-то женщину, которую ты пытаешься обмануть, и так далее. Давай поговорим о чём-то важном. Все они здесь?

Williamson Все, кроме одного. Рики Рома.

Blake Я всё равно пойду. Давайте поговорим о чем-то важном.

[к Ливену]

Blake Опусти кофе! Кофе — только для тех, кто закрывает сделки. Думаешь, я шучу с тобой? Я не шучу! Я из даунтауна. Я здесь от Митча и Мюррея. И я здесь по миссии милосердия. Твоё имя Левин? Ты называешь себя продавцом, мерзавец?

Dave Moss Я не обязан сидеть здесь и слушать это дерьмо.

Blake Ну и хорошие новости... тебя уволили. Плохие новости... у тебя, у всех, есть всего одна неделя, чтобы вернуть свои рабочие места, начиная с сегодняшнего вечера. Начинаем с сегодняшней смены. О, заметил ли я тебя? Хорошо. Потому что мы добавляем кое-что к этому месячному конкурсу по продажам. Как всем известно, первый приз — Cadillac El Dorado. Кто хочет увидеть второй приз? Второй приз — набор стейк-ножей. Третий приз — вы уволены. Понимаешь? Сейчас смеёшься? У тебя есть лиды. Митч и Мюррей заплатили хорошие деньги, чтобы их имена продавались. Вы не можете закрыть лиды, которые вам дали — значит, вы не можете закрыть ничто! Вы — говно! Убирайтесь, приятель, и уходите прочь, потому что вы выходите из игры!

Shelley Levene Лиды слабые.

Blake Лиды слабые? Эти чертовы лиды слабые? Вы — слабак! У меня в этом бизнесе пятнадцать лет...

Dave Moss Как тебя зовут?

Blake Черт побери! Это моё имя! Знаешь почему, мистер? Ты приехал сюда на Хёндэ. Я привёз сюда красный BMW за 80 тысяч долларов, который припаркован прямо снаружи. Это — моё имя! А твоё имя — то, чем ты хочешь называться. Ты не можешь играть в мужскую игру, ты не можешь доводить их до конца... тогда иди домой и расскажи своей жене о своих проблемах. Потому что единственное, что имеет значение в этой жизни: заставить подписать на линию, которая пунктирная. Ты слышишь меня? А-Б-С. А... Всегда, Б... Будь, В... Закрытие. Всегда быть закрывающим. ВСЕГДА БУДЬ ЗАКРЫВАЮЩИМ! A-I-D-A. Внимание, Интерес, Решение, Действие. Внимание: Есть ли у тебя внимание? Интерес: Заинтересован? Я знаю, что да, потому что это выбор: закрываешь или идешь. Ты закрываешься или идёшь по кирпичам. Решение: Ты принял решение во Христе? И Действие. A-I-D-A. Выходи туда! У тебя есть перспективы. Думаешь, они пришли сюда, чтобы уйти от дождя? Парень не идёт по улице, если не хочет купить. Они сидят там и ждут, чтобы отдать тебе свои деньги. Ты возьмешь их? Ты достаточно мужчина, чтобы взять их? В чём проблема, приятель? Ты... Мосс.

Dave Moss Ты такой герой, ты такой богатый — зачем спускаешься сюда и тратишь время на таких бездельников?

Blake [points to his gold wristwatch] Смотри на эти часы. Видишь часы на моём запястье?

Dave Moss Да.

Blake Эти часы стоят дороже твоей машины. В прошлом году я заработал 970 000 долларов комиссионных. Сколько ты зарабатываешь? Видишь, дружище, вот кто я такой, а ты — ничто. Ты хороший парень? Мне всё равно. Хороший отец? Да пошёл ты! Иди домой и играй со своими детьми. Хочешь работать здесь? Закрывай! Думаешь, что я слишком суров к тебе? Думаешь, это издевательство? Думаешь, это издевательство, ты сукин сын? Если ты не можешь принять это, как ты примешь обиды, которые получаешь на сделке? Если тебе это не нравится — уходи. Я могу выйти туда сегодня вечером с теми лидами и материалами, которые у тебя есть, и заработать себе 15 000 долларов. Сегодня! За два часа! Ты сможешь? Ты СМОЖешь? Иди и делай так же. A-I-D-A. Разозлись, сукины дети! Разозлись! Хочешь узнать, что нужно, чтобы продавать недвижимость? Нужно ЖЕЛЕЗНЫЕ ЯЙЦА, чтобы продавать недвижимость! Делай так же, господа. Деньги есть там. Ты поднимешь — это твоё. Не поднимешь — у тебя нет сочувствия к тебе. Хочешь выйти на те встречи сегодня вечером и закрыть? закрывай! Это твоё. Если нет — ты будешь натирать мои туфли. И знаешь, что ты скажешь — кучка неудачников, сидящих в баре? 'О да. Раньше я был продавцом. Это тяжёлый рынок.' Это новые лиды. Это лиды Glengarry. И для вас они — золото, а вы их не получаете. Почему? Потому что отдать их вам — всё равно что бросить их. Они для закрывающихся. Желаю вам всем удачи, но вы не знали бы что с ней делать, если бы она у вас была.