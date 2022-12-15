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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2004

Рейтинг фильмов в жанре фантастика 2004 года

Ходячий замок
1 Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама 2004, Япония
9.0
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Эффект бабочки
2 Эффект бабочки
драма, триллер, фантастика 2004, США
8.2
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Я, робот
3 Я, робот
фантастика, приключения, триллер 2004, США
8.1
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Послезавтра
4 Послезавтра
триллер, боевик, фантастика, драма 2004, США
7.8
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Хроники Риддика
5 Хроники Риддика
приключения, триллер, фантастика, боевик 2004, США
7.1
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Человек-паук 2
6 Человек-паук 2
боевик, фантастика, приключения 2004, США
7.0
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Ночной дозор
7 Ночной дозор
сказка, фантастика, драма 2004, Россия
6.9
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
8 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Чужой против хищника
9 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
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9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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