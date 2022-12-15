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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Детский 2017

Рейтинг фильмов в жанре детский 2017 года

Тачки 3
1 Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.8
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Фиксики. Большой секрет
2 Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения 2017, Россия
7.7
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Три богатыря и принцесса Египта
3 Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.6
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Мы — монстры
4 Мы — монстры
анимация, детский 2017, Германия
7.5
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Сказ о Петре и Февронии
5 Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения 2017, Россия
7.5
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My Little Pony в кино
6 My Little Pony в кино
анимация, детский 2017, США / Канада
7.4
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Смешарики. Дежавю
7 Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.4
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