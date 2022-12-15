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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2006

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2006 года

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
1 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.4
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Апокалипсис
2 Апокалипсис
боевик, приключения, драма 2006, США
8.3
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Адреналин
3 Адреналин
драма, боевик, триллер 2006, Великобритания / США
8.1
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Казино Рояль
4 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
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Миссия: Невыполнима 3
5 Миссия: Невыполнима 3
триллер, боевик, мистика, приключения 2006, Германия / США
7.7
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Люди Икс. Последняя битва
6 Люди Икс. Последняя битва
фантастика, триллер, боевик 2006, США
7.6
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Дежа вю
7 Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Эрагон
8 Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик 2006, США
7.5
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Тройной форсаж: Токийский дрифт
9 Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер 2006, США / Германия
7.5
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Рокки Бальбоа
10 Рокки Бальбоа
боевик, спорт, драма 2006, США
7.4
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Охота на пиранью
11 Охота на пиранью
триллер, криминал, боевик 2006, Россия
7.3
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Ультрафиолет
12 Ультрафиолет
фантастика, триллер, боевик, ужасы 2006, США
6.7
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Параграф 78: Фильм первый
13 Параграф 78: Фильм первый
боевик, фантастика, триллер 2006, Россия
6.0
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