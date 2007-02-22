«Параграф 78: Фильм первый»: Рецензия Киноафиши

Создатели «Параграфа 78» уверяют, что, создавая свой научно-фантастический реликт, они ориентировались на «Чужих». Возможно, это и правда, но в таком случае они явно страдают потерей ориентации.

Вообще, «Параграф 78» – яркий пример того, как не нужно снимать кино, фантастическое в частности. Весь фильм, по крайней мере первую его часть (вторая грядет в конце марта), герои переругиваются, выясняют, кто любит сверху, а кто – сзади, и обмениваются нескончаемыми шутками, притом настолько тупыми и пошлыми, что невольно задаешься вопросом о степени умственного развития Михаила Хлебородова, режиссера и сценариста этого жалкого и похабного зрелища. О собственно сюжете (разработке вируса, заражении лаборатории и т. п.) почти никто не вспоминает: на экспозицию вопроса уходит от силы минут десять. Остальное время персонажи непрерывно изрыгают поток беспричинного сквернословия, именуя друг друга «суками» и «гандонами», что выгодно оттеняет ничем не завуалированную фоновую рекламу кетчупа «Пикадор», пива «Золотая бочка» и водки Grand Prix. Особенно впечатляет необъяснимо милая сердцу авторов (в числе коих наличествует также о. Иоанн Охлобыстин, столп и утверждение православия и автор соименной фильму новеллы) яичная тема: ситуативный юмор («Не каркай, яичко снесешь») здесь перемежается с юмором гендерным («Что, яйца из-под юбки торчат?»; «– Заебешься! – Да ты крут! У тебя яйца, дядя»). Все это, вероятно, должно показать, что герои «Параграфа 78» запредельно, пардон за повтор, круты, что они настоящие мужики и что у них взаправду есть… (продолжение придумайте по вкусу), однако, если не считать элементарной глупости творцов означенного произведения, это не показывает ровным счетом ничего. Разумеется, странно было бы, если б спецназовцы, проходя по темным коридорам, вдруг начали обсуждать Шиллера или, допустим, Платона, но степень дегенерации, явленная в «Параграфе», зашкаливает за все мыслимые отметки. Перед камерой гарцует маловразумительное сборище неприятных отморозков, которые глумятся друг над другом на уровне детского сада (в сцене инструктажа дело доходит почти до подкладывания кнопок), эксплуатируя всего-навсего две темы: гомосексуальную и гетеросексуальную. В качестве приветствия используется фраза: «Ты что, съел дерьма на завтрак?»; восхищение живой женщиной рождает вполне поэтический образ: «Это неописуемо, сказала собака, глядя на баобаб»; восхищение же женщиной мертвой, у постели которой звенит будильник, отливается в чеканную и лаконичную форму: «Пора на работу, сучка!»

Безусловно, главная интрига «Параграфа 78» (по крайней мере, первой части) – не банальный бактериологический конфуз, а столь же банальный любовный треугольник. Персонажи Владимира Вдовиченкова и Гоши Куценко враждуют из-за сердца прекрасной девушки Насти, она же Слава, которая, к слову сказать, не столь уж и прекрасна, ибо вульгарна, как пьяный матрос, и к тому же не имеет ни малейшего представления о том, как нужно существовать в кадре. Впрочем, Владимир Вдовиченков и Гоша Куценко (как и остальные члены команды) сами весьма смутно осознают, кто они и зачем они, вследствие чего съемочная площадка окончательно превращается в провинциальный балаган с нелепыми трюками, дутой крутизной и нескончаемыми дешевыми подколами про взаимную семейную жизнь. Так что когда персонаж Вдовиченкова решительно восклицает: «Надоело думать!», это вызывает некоторое удивление, поскольку никто в «Параграфе 78» думать даже и не начинал.

Правда, есть в фильме один нюанс, делающий его и впрямь фантастическим. Нюанс этот – продюсер Юсуп Бахшиев, по совместительству играющий Доктора. Как и некоторые другие кинопродюсеры новой генерации, Бахшиев достаточно быстро научился производить прибыльное кино, примитивное, эффектное и созвучное массовым чаяниям. Попутно он играл эпизодических персонажей в собственных картинах, притом играл с неожиданной для непрофессионала актерской точностью. Роль Доктора в «Параграфе», как ни странно, единственная достойная актерская работа (имеем в виду опять же первую часть): при минимуме жестикуляции и мимики, равном едва ли не их отсутствию, Бахшиев создает уверенный, сильный и ироничный образ человека, целиком пребывающего внутри себя и не растрачивающегося на реакции по отношению к окружающему пространству (что особенно контрастирует с клоунадой остальных персонажей). Кто бы мог подумать, что столь мощное актерское дарование, да еще и воплотившееся в теле продюсера, могло расцвести на до такой степени забытой Богом и музами кинопомойке!..

Vlad Dracula