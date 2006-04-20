«Ультрафиолет»: Рецензия Киноафиши

Курт Виммер – режиссер, не лишенный некоторого таланта, что видно даже по кадру в прологе, где фигура главной героини виртуозно преломляется в вытянутое стрекозье тело вертолета, однако «Ультрафиолет» определенно не его праздник. Это даже не праздник японского комикса, многообещающе нарисованного в самом начале помощниками Виммера: тут нет совершенно никакой деконструкции в духе Кристофера Нолана («Бэтмен. Начало») или М. Найта Шьямалана («Неуязвимый»), а простым обилием боевых сцен в наше время мало кого проймешь, разве совсем уж простодушную малышню.

Формально это кино – о войне людей с вампирами (точнее, с зараженными вирусом гемофагии; от традиционных вампиров нашим персонажам достались только элегантные клыки, никак, впрочем, не задействуемые на практике). Фактически – непрерывный сеанс кун-фу с очевидными и, если так можно выразиться, поверхностными цитатами из «Матрицы», а равно и глубоко вторичного по отношению даже к «Матрице» «Другого мира». Помимо «Матрицы» Виммер нещаднейшим образом эксплуатирует собственный «Эквилибриум», который был все-таки значительно осмысленнее и убедительнее «Ультрафиолета»: именно из «Эквилибриума» позаимствована идея о том, что правящая элита предается той роскоши (в данном случае – быть вампиром), которую запрещает собственным подданным. Но в отличие от «Эквилибриума» режиссер, он же автор сценария, совершенно не утруждает себя разработкой сюжета и диалогов: и сюжет и диалоги заменены нескончаемым побоищем с чисто механически инкорпорированными в него предельно слезоточивыми мелодраматическими вставками, а также героическим модельным дефиле Миллы Йовович, которая в каждом кадре демонстрирует зрителю минималистичные костюмы, эротичные блузки и идеально плоский живот, при виде которого женская половина аудитории должна зайтись в суровом приступе яростной и беспощадной зависти. Согласитесь, на таком односложном и хрупком базисе трудно построить внятное, связное и продуманное кино. Понимая это – или делая вид, что понимает, – Курт Виммер помимо многофигурных экшн-сцен и Миллиного материнского инстинкта (а именно этот инстинкт в «Ультрафиолете» основной и, кажется, вообще единственный) вводит «научный» фон, прежде всего для того, чтобы разными лабораторными фокусами оправдать неумеренно долгое и боевитое существование массы смертельно больных героев на экране.

Есть здесь у науки и второй смысл – политический (как и в V for Vendetta, власти предержащие конструируют вирусы, чтобы с их помощью подчинить легковерное стадо), то есть смысл, необходимый для создания полноценной антиутопии, однако с антиутопией в «Ультрафиолете» небольшая загвоздка: весь каркас держится на драках с участием супербарышни Вайолет (violet переводится не только как «фиолетовый», но и как «фиалка», так что героиню Йовович без всякого преувеличения можно назвать ультрафиалкой), а одного мордобоя, пусть даже и организованного с гонконгской скрупулезностью, еще недостаточно для транслирования тотального футуристического зла на белое полотно экрана.

Vlad Dracula