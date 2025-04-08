В каком порядке смотреть сериалы Марвел и Netflix?

Телевизионная вселенная Marvel / Netflix, которая познакомила зрителей с новыми супергероями, существует отдельно от фильмов. Лучше всего, чтобы разобраться во всех тонкостях взаимоотношений персонажей, смотреть сериалы Марвел и Netflix в следующем порядке:
вообщем стал смотреть Джесику сейчас 1 сезон 4 серия. Джесике звонит Одри Истман. и Джесика потом врывается в хату и начинает все громить. Так вот Одри Истман говорит ей подробно про спасение города Защитниками и об обрушении здания в котормо "погиб" Сорвиголова.
Я думаю что есть смысл даже не по сезонам разделить а по сериям порядок просмотра.
Сорвиголова например появился в Человек-паук: Нет пути домой, ловко поймав кирпич. А остальные как то собираются себя обозначить в КВМ?
Авторизация по e-mail