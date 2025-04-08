Меню
В каком порядке смотреть сериалы Марвел и Netflix?

Почемучка 8 апреля 2025 Дата обновления: 8 апреля 2025
Наш ответ:

Телевизионная вселенная Marvel / Netflix, которая познакомила зрителей с новыми супергероями, существует отдельно от фильмов. Лучше всего, чтобы разобраться во всех тонкостях взаимоотношений персонажей, смотреть сериалы Марвел и Netflix в следующем порядке:

  1. «Сорвиголова» (Daredevil), Сезон 1, серии 1-13 (2015) Этот сериал знакомит нас с Мэттом Мердоком, адвокатом, который днем защищает людей в суде, а ночью борется с преступностью на улицах Адской кухни Нью-Йорка, используя свои сверхчеловеческие чувства.

  2. «Джессика Джонс» (Jessica Jones), Сезон 1, серии 1-13 (2015) История о бывшей супергероине, страдающей от посттравматического стрессового расстройства, которая пытается вести нормальную жизнь, работая частным детективом.

  3. «Сорвиголова» (Daredevil), Сезон 2, серии 1-11 (2016) Во втором сезоне Мэтт Мердок сталкивается с новыми угрозами, включая появление Карателя и возвращение его бывшей возлюбленной Электры.

  4. «Люк Кейдж» (Luke Cage), Сезон 1, серии 1-4 (2016) Действие сериала разворачивается через несколько месяцев после событий «Джессики Джонс». Люк Кейдж, обладающий пуленепробиваемой кожей, пытается вести спокойную жизнь, но вскоре вынужден снова вступить в бой с преступностью.

  5. «Сорвиголова» (Daredevil), Сезон 2, серии 12-13 (2018) Заключительные эпизоды второго сезона «Сорвиголовы» продолжают развитие конфликтов, начавшихся ранее.

  6. «Люк Кейдж» (Luke Cage), Сезон 1, серии 5-13 (2016) Во второй половине сезона Люк сталкивается с более серьезными противниками, что вынуждает его полностью принять свою роль защитника Гарлема.

  7. «Железный кулак» (Iron Fist), Сезон 1, серии 1-13 (2017) Дэнни Рэнд, который считался погибшим, возвращается в Нью-Йорк через 15 лет после авиакатастрофы, чтобы занять место в семейной компании и использовать свои навыки боевых искусств для борьбы с преступностью.

  8. «Защитники» (The Defenders), Сезон 1, серии 1-8 (2017) Этот мини-сериал объединяет всех четырех героев – Сорвиголову, Джессику Джонс, Люка Кейджа и Железного Кулака – для борьбы с могущественным врагом, угрожающим Нью-Йорку.

  9. «Каратель» (The Punisher), Сезон 1, серии 1-13 (2017) Сериал рассказывает о Фрэнке Касле, который ведет жестокую войну против преступного мира, преследуя свои личные мотивы.

  10. «Джессика Джонс» (Jessica Jones), Сезон 2, серии 1-13 (2018) Джессика продолжает борьбу с собственными демонами, параллельно раскрывая новые секреты из своего прошлого.

  11. «Люк Кейдж» (Luke Cage), Сезон 2, серии 1-13 (2018) В новом сезоне Люк сталкивается с новыми угрозами в Гарлеме и начинает осознавать, что его действия как героя имеют далеко идущие последствия.
  12. «Сорвиголова» (Daredevil), Сезон 3, серия 1 (2018) Мэтт Мердок возвращается после событий «Защитников», восстанавливаясь физически и морально, и вновь вступает в бой за справедливость.

  13. «Железный кулак» (Iron Fist), Сезон 2, серии 1-7 (2018) Второй сезон продолжает историю Дэнни Рэнда, который сталкивается с новыми противниками и внутренними конфликтами.
  14. «Сорвиголова» (Daredevil), Сезон 3, серии 2-6 (2018) Мэтт погружается в расследование новых угроз, которые ставят под удар все, что ему дорого.

  15. «Железный кулак» (Iron Fist), Сезон 2, серии 8-10 (2018) Заключительные эпизоды второго сезона завершают основные сюжетные линии Дэнни Рэнда.

  16. «Сорвиголова» (Daredevil), Сезон 3, серии 7-13 (2018) Финальные серии сезона ставят Мэтта перед его самыми большими испытаниями, что приводит к кульминационному завершению его истории.

  17. «Каратель» (The Punisher), Сезон 2, серии 1-13 (2019) Во втором сезоне Фрэнк Касл продолжает свою кровавую борьбу, сталкиваясь с новыми врагами и личными дилеммами.

  18. «Джессика Джонс» (Jessica Jones), Сезон 3, серии 1-13 (2019) В заключительном сезоне Джессика сталкивается с новым опасным противником и вынуждена вновь бороться за свою жизнь и за тех, кого она любит.

  19. «Сорвиголова: Рожденный заново» (Daredevil: Born Again), Сезон 1, серии 1-8 (2025) Мягкий ерезапуск сериала Netflix «Сорвиголова» в рамках киновселенной Marvel. Мэтт Мердок продолжает выступать в зале суда и бороться с Кингпином.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Александр Рыжкович 4 июня 2018, 01:11
В каком порядке смотреть дальше? Сезонов уже больше
4 июня 2018, 01:11 Ответить
Киноафиша.инфо 4 июня 2018, 09:17
в ответ на сообщение Александр Рыжкович от 4 июня 2018, 01:11
Александр, добрый день! Пока добавился только второй сезон Джессики Джонс, события происходят после событий первого сезона и Защитников, рекомендуем после Карателя.
4 июня 2018, 09:17 Ответить
footmankill 17 июля 2018, 07:23
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 4 июня 2018, 09:17
Здравствуйте, не могли бы вы обновить последовательность списка сериалов?
17 июля 2018, 07:23 Ответить
Павел Савин 19 июля 2018, 22:40
аналогичная просьба
19 июля 2018, 22:40 Ответить
Андрей Сидоренко 20 октября 2018, 09:09
Мне кажется в списке присутствует ошибка. В первом сезоне Люка, в одной из серий, есть упоминание про Касла, так что Каратель скорее всего идет сразу после второго сезона Сорвиголовы.
20 октября 2018, 09:09 Ответить
Dima Nastich 27 октября 2018, 01:07
в ответ на сообщение Андрей Сидоренко от 20 октября 2018, 09:09
Там упоминание о втором сезоне Сорвиголовы
27 октября 2018, 01:07 Ответить
Деня Громов 21 июня 2019, 14:58
Спасибо, а то начал смотреть третий сезон Сорвиголовы и ничерта не понял. Отлично, что идиоты из нетфликса/марвела (не знаю кто точно) решили что делать спин-офф с персам из других сериалов, которые я, допустим, не хотел смотреть, а потом начинать третий сезон вообще без каких-либо объяснений - лучшая идея.
21 июня 2019, 14:58 Ответить
Павел Паршаков 25 июня 2019, 09:14
Тоже столкнулся смотря третий сезон что нихрена не понятно. жаль что пропустил в порядке их выхода по датам просмотр сразу ))

вообщем стал смотреть Джесику сейчас 1 сезон 4 серия. Джесике звонит Одри Истман. и Джесика потом врывается в хату и начинает все громить. Так вот Одри Истман говорит ей подробно про спасение города Защитниками и об обрушении здания в котормо "погиб" Сорвиголова.

Я думаю что есть смысл даже не по сезонам разделить а по сериям порядок просмотра.
25 июня 2019, 09:14 Ответить
Алена Буданова 14 августа 2019, 21:04
Надо все серии склеить в один большой сериал...
14 августа 2019, 21:04 Ответить
Salut Looser 27 августа 2019, 14:40
в ответ на сообщение Павел Паршаков от 25 июня 2019, 09:14
Стоп, вот не стоит путать народ, я после твоего комментария спойлер словил вообще. В 1 сезоне 4ой серии Джессики говориться о том моменте, который происходил в сюжете первого фильма Мстители 2012 года. Джессика сказала, что понятия не имеет о вышесказанном и её вообще там не было, все претензии к „Огромному зеленому громиле“ или “Патриоту“(видимо речь о Халке и Кэпе).
27 августа 2019, 14:40 Ответить
Ваня Волков 27 сентября 2019, 01:03
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 4 июня 2018, 09:17
здравствуйте, почему после 2 сезона люка кейджа, сорвиголова 3 сезон по датам выхода серии должно было быть железный кулак 2 сезон, или у вас ошибка?
27 сентября 2019, 01:03 Ответить
Danila Krivec 19 ноября 2019, 14:38
я искал сорвиголова 3сезон но не нашёл может я не правильно в поисковик забил?
19 ноября 2019, 14:38 Ответить
Юрий Слокенберг 31 августа 2020, 15:52
Добавьте ещё третий сезон Джессики Джонс. И спасибо за хронологию. Посмотрел в этом порядке.
31 августа 2020, 15:52 Ответить
Ferensy 20 июля 2022, 13:39
Так, а где смотреть остальную хронологию сериалов? И вообще эти персонажи связаны с Мисс Марвел и Лунным рыцарем хоть как-то? Или будут связаны?

Сорвиголова например появился в Человек-паук: Нет пути домой, ловко поймав кирпич. А остальные как то собираются себя обозначить в КВМ?
20 июля 2022, 13:39 Ответить
Максим Краюшин 23 мая 2025, 00:36
Доброй ночи, посмотрел первый и второй сезоны только Сорвиголовы, и стал сразу смотреть третий. Не чего не понял как и в принципе все люди которые так сделали). Подскажите что смотреть после 2 сезона Сорвиголовы чтобы не терять смысла фильма и после этого смотреть третий и не смотреть всю ту чушь что выходила кроме Сорвиголовы и Карателя? Или есть из этого всего списка что то что пюможно посмотреть?
23 мая 2025, 00:36 Ответить
