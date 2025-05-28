Сколько серий в сериале "Леди Баг и Супер Кот"?

На май 2025 года у анимационного сериала «Леди Баг и Супер-Кот», популярного во всем мире, вышло шесть полноценных сезонов, всего — 157 серий. Каждый из первых четырёх сезонов включает по 26 эпизодов, пятый сезон насчитывает 27 серий, а шестой снова состоит из 26. Сериал остаётся популярным благодаря сочетанию супергеройской тематики, романтики и яркого визуального стиля.
Помимо основных серий, франшиза включает несколько специальных выпусков, а также полнометражный анимационный фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», который вышел в 2023 году. Кроме того, существует короткометражный аниме-фильм «Ladybug PV», снятый в японском стиле. Вселенная «Леди Баг» продолжает активно развиваться и расширяться.
