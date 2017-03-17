«Железный кулак» — американское шоу, снятое в жанре супергеройского экшена. Производством сериала занимался стриминговый сервис Netflix. В основу сюжета легла серия комиксов издательства «Марвел». В центре событий юноша по имени Дэнни Рэнд. В детстве он отправился в Гималаи на отдых вместе со своими родителями. Но в результате трагического инцидента его отец и мать погибли, а сам Дэнни был вынужден самостоятельно искать себе кров и пищу. Волею судьбы главный герой оказывается в монастыре, где его чуть позже начинают обучать боевым искусствам. Более того, Дэнни получает удивительную способность концентрировать свою духовную мощь в огненном кулаке.