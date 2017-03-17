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Постер к сериалу Железный кулак
Постер к сериалу Железный кулак
Постер к сериалу Железный кулак
Постер к сериалу Железный кулак
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Железный кулак
Железный кулак (2017 - 2018) Marvel's Iron Fist 16+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 23 часа 0 минут
О чем сериал

«Железный кулак» — американское шоу, снятое в жанре супергеройского экшена. Производством сериала занимался стриминговый сервис Netflix. В основу сюжета легла серия комиксов издательства «Марвел». В центре событий юноша по имени Дэнни Рэнд. В детстве он отправился в Гималаи на отдых вместе со своими родителями. Но в результате трагического инцидента его отец и мать погибли, а сам Дэнни был вынужден самостоятельно искать себе кров и пищу. Волею судьбы главный герой оказывается в монастыре, где его чуть позже начинают обучать боевым искусствам. Более того, Дэнни получает удивительную способность концентрировать свою духовную мощь в огненном кулаке.

Железный кулак - трейлер второго сезона
Железный кулак
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Скотт Бак
Скотт Бак
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Розарио Доусон
Розарио Доусон Claire Temple
Элис Ив
Элис Ив Mary Walker
Дэвид Уэнэм
Дэвид Уэнэм Harold Meachum
Джессика Строуп
Джессика Строуп Joy Meachum
Рамон Родригес
Рамон Родригес Bakuto
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Железный кулак - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 13 эпизодов
 
Железный кулак - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
10 проектов Netflix, которые понравятся фанатам комиксов
10 проектов Netflix, которые понравятся фанатам комиксов
Слушать саундтрек сериала Железный кулак
Кадры из сериала
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