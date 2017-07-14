Как смотреть все фильмы Бондианы в хронологическом порядке?

Агент 007, он же Джеймс Бонд, на большом экране существует с шестидесятых годов, и за период с 1962 по 2015 годы вышли 24 фильма – разумеется, по сюжету они никак не связаны друг с другом, потому что исполнители роли Бонда неоднократно менялись. Все фильмы про агента 007 лучше всего смотреть в следующем порядке:
«Доктор Ноу», 1962
«Из России с любовью», 1963
«Голдфингер», 1964
«Шаровая молния», 1965
«Живёшь только дважды», 1967
«На секретной службе Её Величества», 1969
«Бриллианты навсегда», 1971
«Живи и дай умереть», 1973
«Человек с золотым пистолетом», 1974
«Шпион, который меня любил», 1977
«Лунный гонщик», 1979
«Только для твоих глаз», 1981
«Осьминожка», 1983
«Вид на убийство», 1985
«Искры из глаз», 1987
«Лицензия на убийство», 1989
«Золотой глаз», 1995
«Завтра не умрёт никогда», 1997
«И целого мира мало», 1999
«Умри, но не сейчас», 2002
«Казино «Рояль» (2006)», 2006
«Квант милосердия», 2008
«007: Координаты «Скайфолл»», 2012
«007: СПЕКТР», 2015
