Когда выйдет 2 сезон сериала «13 клиническая»?

Олег Скрынько 20 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«13 клиническая» — российский мистический процедурал на медицинскую тематику, вышедший в декабре 2022 года в онлайн-кинотеатре «Иви». Также шоу ныне доступно в Okko. Изначально создатели собирались взяться за второй сезон, но ситуация изменилась, поскольку исполнитель главной роли Данила Козловский угодил в опалу. Вместо этого продюсеры решили расширить эту вселенную за счет приквела. В результате в декабре 2024 года на «Иви» вышел сериал «13 клиническая. Начало». Действие разворачивается в 1970-е годы. Очевидно, что второй сезон оригинального проекта уже не состоится.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

13 Клиническая. Начало
13 Клиническая. Начало драма, фантастика
2024, Россия
0.0
13 клиническая
13 клиническая драма, фэнтези
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Ирина Леус 8 марта 2025, 21:30
Свободу Козловскому! хочу второй сезон с теми же актерами. А то порасползутся, один помер, другой на пенсии, а с другими актерами будет не то!
ЗРЕЛИЩ, ЗРЕЛИЩ, ЗРЕЛИЩ!!!
МЯСА! МЯСА! МЯСА!
а хлеба можно вообще не давать.
НАРОД.
8 марта 2025, 21:30 Ответить
Кирилл Макаров 20 марта 2025, 17:18
Согласен на все 100...режиссер +актеры=бомба🤯
20 марта 2025, 17:18 Ответить
Кирилл Макаров 20 марта 2025, 17:19
Давай второй сезон!!!
Сникерсни...гоу...гоу
..гоу
20 марта 2025, 17:19 Ответить
Кирилл Макаров 20 марта 2025, 17:21
Честно случайно нарвался пересмотрел залпом🤘👍👏👏👏
20 марта 2025, 17:21 Ответить
Алексей Семенков 7 июля 2025, 03:50
Абсолютно неверная информация. Сам сценарист Золотарев писал, что сериал «13 клиническая» рассчитан на 5 сезонов: 2 из которых о прошлом больницы и 3 из настоящего
7 июля 2025, 03:50 Ответить
