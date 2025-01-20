Когда выйдет 2 сезон сериала «13 клиническая»?

«13 клиническая» — российский мистический процедурал на медицинскую тематику, вышедший в декабре 2022 года в онлайн-кинотеатре «Иви». Также шоу ныне доступно в Okko. Изначально создатели собирались взяться за второй сезон, но ситуация изменилась, поскольку исполнитель главной роли Данила Козловский угодил в опалу. Вместо этого продюсеры решили расширить эту вселенную за счет приквела. В результате в декабре 2024 года на «Иви» вышел сериал «13 клиническая. Начало». Действие разворачивается в 1970-е годы. Очевидно, что второй сезон оригинального проекта уже не состоится.
ЗРЕЛИЩ, ЗРЕЛИЩ, ЗРЕЛИЩ!!!
МЯСА! МЯСА! МЯСА!
а хлеба можно вообще не давать.
НАРОД.
Сникерсни...гоу...гоу
..гоу
Авторизация по e-mail