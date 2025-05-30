Когда выйдет 3 сезон сериала «Слабый герой»?

Наш ответ:

«Слабый герой» — южнокорейская многосерийная криминальная драма, стартовавшая в 2022 году. На данный момент проект состоит из двух сезонов. Каждый включает по восемь эпизодов. Что до третьего сезона, то пока он официально не анонсирован. Ожидается, что шоу вернется в 2027 году.



По сюжету юный Ён Щи-ын переходит в новую школу, где сразу же погружается в атмосферу опасности и жестокости. В учреждении процветает травля, поскольку сильные унижают слабых. При этом попытки поведать о происходящем взрослым мгновенно пресекаются. Субтильный Ён Щи-ын попадает в категорию слабаков, а местные хулиганы берутся его унижать. Однако у главного героя есть способность, незаметная на первый взгляд. Будучи очень проницательным и умным, он определяет уязвимые точки противников и борется с ними с помощью интеллекта.