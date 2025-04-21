Меню
Где снимали сериал «Актерище»?

Где снимали сериал «Актерище»?

Олег Скрынько 21 апреля 2025 Дата обновления: 21 апреля 2025
Наш ответ:

«Актерище» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась 1 апреля 2025 года в онлайн-кинотеатре KION. Основная часть съемок прошла в подмосковном городке Верея, который находится недалеко от Наро-Фоминска. Это живописная местность с богатой историей. Также съемки проходили в Москве.

По сюжету звезда российского кино Слава Третьяков, который вступает в конфликт с дерзким видеоблогером Никитой Кисляком. Тот выпускает кинообзоры, в которых в пух и прах критикует творчество Третьякова. Обозленный Третьяков в итоге нападает на Кисляка. Этот инцидент попадает на видео, так что карьера Третьякова оказывается на грани краха. Блогер обещает не выдвигать обвинений, если Третьяков согласится сыграть в провинциальном театральном спектакле, который ставит Кисляк. Третьяков скрипя сердце соглашается и теперь вынужден работать под началом Кисляка.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Актерище
Актерище комедия
2025, Россия
0.0
Ким Волошин 17 мая 2025, 19:45
Несколько роликов было снято в подмосковном Щелково.
17 мая 2025, 19:45
