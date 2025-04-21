Где снимали сериал «Актерище»?

Наш ответ:

«Актерище» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась 1 апреля 2025 года в онлайн-кинотеатре KION. Основная часть съемок прошла в подмосковном городке Верея, который находится недалеко от Наро-Фоминска. Это живописная местность с богатой историей. Также съемки проходили в Москве.



По сюжету звезда российского кино Слава Третьяков, который вступает в конфликт с дерзким видеоблогером Никитой Кисляком. Тот выпускает кинообзоры, в которых в пух и прах критикует творчество Третьякова. Обозленный Третьяков в итоге нападает на Кисляка. Этот инцидент попадает на видео, так что карьера Третьякова оказывается на грани краха. Блогер обещает не выдвигать обвинений, если Третьяков согласится сыграть в провинциальном театральном спектакле, который ставит Кисляк. Третьяков скрипя сердце соглашается и теперь вынужден работать под началом Кисляка.