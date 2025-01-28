Когда выйдет продолжение сериала "Нерождённая"?

Наш ответ:

«Нерождённая» - российский сериал, вышедший на телеканале ТВ-3 в конце 2024 года. Сериал состоит из четырех эпизодов и, как считается, завершен. Несмотря на популярность новинки, о съемках продолжения на данный момент речи не идет. Но и полностью отрицать то, что однажды продюсеры все же анонсируют вторую часть, конечно, не стоит.



Школьница Алиса живёт обычной жизнью, готовясь к экзаменам, но с детства обладает уникальным даром — она видит и общается с призраками. Когда её одноклассница таинственно исчезает, Алиса решает использовать свои способности, чтобы помочь следствию. В процессе она оказывается втянута в цепь событий, которые не только проливают свет на исчезновение девушки, но и раскрывают скрытые тайны её собственной семьи.