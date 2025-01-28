Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет продолжение сериала "Нерождённая"?

Когда выйдет продолжение сериала "Нерождённая"?

Олег Скрынько 28 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Нерождённая» - российский сериал, вышедший на телеканале ТВ-3 в конце 2024 года. Сериал состоит из четырех эпизодов и, как считается, завершен. Несмотря на популярность новинки, о съемках продолжения на данный момент речи не идет. Но и полностью отрицать то, что однажды продюсеры все же анонсируют вторую часть, конечно, не стоит.

Школьница Алиса живёт обычной жизнью, готовясь к экзаменам, но с детства обладает уникальным даром — она видит и общается с призраками. Когда её одноклассница таинственно исчезает, Алиса решает использовать свои способности, чтобы помочь следствию. В процессе она оказывается втянута в цепь событий, которые не только проливают свет на исчезновение девушки, но и раскрывают скрытые тайны её собственной семьи.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Нерожденная
Нерожденная детектив, мистика
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Наталия Барабаш 3 июня 2025, 19:01
Фильм супер. Смотрится на одном дыхание. Но только не могу найти второй сезон.
3 июня 2025, 19:01 Ответить
Darya Ivanovna 11 августа 2025, 07:15
в ответ на сообщение Наталия Барабаш от 3 июня 2025, 19:01
Да, сериал классный, вот только почему то считается завершенным, хотя закончился вообще не понятно
11 августа 2025, 07:15 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше