Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Агентство справедливость"?

Сколько серий в сериале "Агентство справедливость"?

Олег Скрынько 3 июня 2025 Дата обновления: 3 июня 2025
Наш ответ:

Агентство «Справедливость» - российский криминальный сериал, первый сезон которого был показан в 2022 году. В общей сложности были выпущены 10 эпизодов. Так как сериал пользуется большой популярностью зрителей, есть вероятность, что вскоре у него появится продолжение.

Также напоминаем вам сюжет. Александр Косарев — принципиальный и неподкупный судья, для которого закон всегда был важнее личных связей. Он никогда не стремился угодить влиятельным людям и не шел на компромиссы с совестью. После назначения председателем суда в подмосковном Зеленоборске, Косарев сталкивается с непростой задачей: ему предстоит рассматривать дело следователя Константина Холмогорова, который сфальсифицировал улику, чтобы посадить опасного преступника.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Агентство «Справедливость»
Агентство «Справедливость» детектив, драма
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Юрий Чистяков-Чернов 9 июня 2025, 10:33
Очень достойный фильм
9 июня 2025, 10:33 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше