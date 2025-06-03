Сколько серий в сериале "Агентство справедливость"?

Наш ответ:

Агентство «Справедливость» - российский криминальный сериал, первый сезон которого был показан в 2022 году. В общей сложности были выпущены 10 эпизодов. Так как сериал пользуется большой популярностью зрителей, есть вероятность, что вскоре у него появится продолжение.



Также напоминаем вам сюжет. Александр Косарев — принципиальный и неподкупный судья, для которого закон всегда был важнее личных связей. Он никогда не стремился угодить влиятельным людям и не шел на компромиссы с совестью. После назначения председателем суда в подмосковном Зеленоборске, Косарев сталкивается с непростой задачей: ему предстоит рассматривать дело следователя Константина Холмогорова, который сфальсифицировал улику, чтобы посадить опасного преступника.

