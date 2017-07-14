В каком порядке смотреть фильмы про Джеймса Бонда?

Агент 007, он же Джеймс Бонд, на большом экране существует с шестидесятых годов, и за период с 1962 по 2015 годы вышли 24 фильма – разумеется, по сюжету они никак не связаны друг с другом, потому что исполнители роли Бонда неоднократно менялись. Все фильмы про агента 007 лучше всего смотреть в следующем порядке:
«Доктор Ноу», 1962
«Из России с любовью», 1963
«Голдфингер», 1964
«Шаровая молния», 1965
«Живёшь только дважды», 1967
«На секретной службе Её Величества», 1969
«Бриллианты навсегда», 1971
«Живи и дай умереть», 1973
«Человек с золотым пистолетом», 1974
«Шпион, который меня любил», 1977
«Лунный гонщик», 1979
«Только для твоих глаз», 1981
«Осьминожка», 1983
«Вид на убийство», 1985
«Искры из глаз», 1987
«Лицензия на убийство», 1989
«Золотой глаз», 1995
«Завтра не умрёт никогда», 1997
«И целого мира мало», 1999
«Умри, но не сейчас», 2002
«Казино «Рояль» (2006)», 2006
«Квант милосердия», 2008
«007: Координаты «Скайфолл»», 2012
«007: СПЕКТР», 2015
Казино Рояль С мая по июль 1951 года , или с мая по июль 1952 года 1951 (Лучше конечно фильм 154 года, но можно и новый)
Живи и дай умереть Январь-февраль 1952 года 1952
Moonraker Май 1953 1953
Бриллианты вечны Июля по 1 августа 1953 1954
Из России с любовью Июня по август 1954 года 1955
доктор Нет Февраля по март 1956 года 1956
Золотой палец Апреля по июнь 1957 года 1957
Только для Ваших глаз октябрь 1957 октябрь 1957
Квант милосердия » Февраль 1958 октябрь 1957
Лицензия на убийство Апрель 1958 Апрель 1958
Вид на убийство Май 1958 Май 1958
Только для ваших глаз Сентября по октябрь 1958 года октябрь 1958
Шаровая молния С мая по июнь 1959 года 1959
Осьминожка Июнь 1960 1960
Искры из глаз Сентября по октябрь 1960 года октябрь 1959
На секретной службе Ее Величества 1961 1961
Шпион , который меня любил 1961 1961
Живёшь только дважды Августа 1962 года по апрель 1963 года
Человек с золотым пистолетом Ноября 1963 года по февраль 1964 года
Вас же не спрашивают про хронологию.
Дату выхода фильмов можно найти в любом справочнике и это не стоило отдельной статьи.
