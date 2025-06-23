Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"?

Олег Скрынько 23 июня 2025 Дата обновления: 23 июня 2025
Наш ответ:

«Герои старшей школы» - южнокорейский сериал, ставший одним из главных хитов первой половины 2025 года. Несмотря на популярность шоу, второго сезона так и не было анонсировано.

Напомним сюжет нашумевшей драмы с элементами экшена. Образцовый ученик, когда-то сосредоточенный исключительно на оценках, сталкивается с домашним насилием и школьными издевательствами. Объединившись с одноклассниками, он создает группу "Герои старшей школы", которая дает отпор хулиганам от имени их жертв. В течение сезона они противостоять тем, кто безжалостно издевался над школьниками, сталкиваясь на пути к справедливости с различными трудностями.

Герои старшей школы
Герои старшей школы драма, боевик
2025, Южная Корея
0.0
Мердан Алиев 23 июня 2025, 19:23
Просто скажите когда выходить или не когда не выходит 2-рой сезон
