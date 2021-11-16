Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Участок» с Безруковым?

Где снимали сериал «Участок» с Безруковым?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

Сериал «Участок», действие которого происходит в вымышленной деревне Анисовке, снимался в небольшом селе Похвистнево, расположенном недалеко от города Таруса, в Калужской области. Село было выбрано из-за своих небольших размеров и живописного расположения. Практически все дома попали в кадр, а многие жители. Похвистнево появились в разных эпизодах в качестве массовки. В качестве знака благодарности и уважения местным жителям премьерный показ сериала состоялся в городе Таруса.

Вместе со зрителями премьеру посетила вся съемочная группа, в том числе и актеры, сыгравшие главные роли.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Надежда Яровая 29 октября 2022, 20:07
Сижу, пересматриваю фильм, получаю удовольствие.. Русанова, Дягилева, Золотухин и... необычайная красота. Спасибо авторам
29 октября 2022, 20:07 Ответить
Ясмина Ольховская 2 марта 2025, 12:40
в ответ на сообщение Надежда Яровая от 29 октября 2022, 20:07
Догилева
2 марта 2025, 12:40 Ответить
Андрей. У 12 июня 2025, 19:06
Сериал Супер без заморочек, просто прикольный,душевный,сериал с Абалденными Актерами
12 июня 2025, 19:06 Ответить
