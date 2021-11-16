Где снимали сериал «Участок» с Безруковым?

Сериал «Участок», действие которого происходит в вымышленной деревне Анисовке, снимался в небольшом селе Похвистнево, расположенном недалеко от города Таруса, в Калужской области. Село было выбрано из-за своих небольших размеров и живописного расположения. Практически все дома попали в кадр, а многие жители. Похвистнево появились в разных эпизодах в качестве массовки. В качестве знака благодарности и уважения местным жителям премьерный показ сериала состоялся в городе Таруса.
Вместе со зрителями премьеру посетила вся съемочная группа, в том числе и актеры, сыгравшие главные роли.
Авторизация по e-mail