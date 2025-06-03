Чем закончится 2 сезон сериала "Бедные смеются, богатые плачут"?

Наш ответ:

«Бедные смеются, богатые плачут» - комедийный сериал, второй сезон которого выходит прямо сейчас. Финал сезона запланирован на 5 июня, так что заранее сказать, чем все закончится, невозможно.



Напоминаем сюжет популярного шоу. Катя, пытаясь скрыться от неприятностей, к которым приложил руку её родной брат, находит работу с проживанием в роскошном доме на Рублёвке. В этом огромном особняке олигарх Сергей собирает всех своих — нынешнюю третью жену с детьми, двух бывших жён и детей от предыдущих браков — чтобы сообщить: он смертельно болен и жить ему осталось недолго. Пока бывшие жёны мысленно делят наследство, Катя сближается с Мишей, старшим сыном Сергея, который притворяется обычным сотрудником. Его старшая дочь Оля, вернувшаяся из-за границы, находит утешение в разговоре с водителем. А персонал, наблюдая за богатой жизнью хозяев, тоже вовлечён в водоворот интриг.

