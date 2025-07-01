Меню
Чем закончился сериал «Чужой»?

1 июля 2025
Наш ответ:

«Чужой» — российский детективно-драматический сериал. Премьера состоялась в 2023 году. По сюжету успешному банкиру Владимиру Орлову приходится бежать из страны, чтобы увернуться от правосудия. Однако он осознает, что шанс остаться в живых невелик. Скрываясь от преследования и экс-партнеров, он прибывает в городок вблизи границы с Финляндией. Там он выдает себя за майора полиции и начинает расследовать местные преступления. В то же время он всегда на чеку, поскольку за ним охотится московская полиция и киллеры.

Заканчивается сериал тем, что все положительные герои выживают, тогда как злодеи получают по заслугам. Орлов решает сбежать в Финляндию. Перед отъездом он раскрывается перед Любой, но его планы нарушают подчиненные его бывшего начальника. На Орлова совершается покушение, но его неожиданно спасает таинственный контрабандист. Выясняется, что главным преступником является брат одного из оперативников, который работал с Орловым. В концовке мнимый инвалид пытается убить шефа Орлова, но гибнет сам от рук своего подручного, который затем тоже погибает. Таким образом, Фролов спасает Орлова, устранив его бывшего начальника. После этого Орлов пробирается в Финляндию, но на этом его история обрывается. Что до любовных линий, то сразу две дамы претендовали на Орлова — сотрудница полиции и женщина с ребенком. Орлов сделал предложение второй.

Валери Казаков 4 июля 2025, 09:18
Сказка про белого бычка,как банкир может работать майором полиции? Полный бред.
4 июля 2025, 09:18
