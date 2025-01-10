По какому произведению снят сериал "Арбатские тайны"?

Наш ответ:

«Арабские тайны» - ретро-мелодрама Первого канала, вышедшая на экраны в 2025 году, однако снятая за четыре года до этого. В основе сериала лежит оригинальный сюжет, события которого разворачиваются в 30-60-е годы прошлого века.



Выпускница детского дома отправляется из Казахстана в Москву, чтобы найти отца, о котором узнала из письма своей матери. В наследство ей досталась ценная брошь, но по дороге её крадут. Девушка находит семью Рябинских, что приводит к расколу в их устоявшейся жизни. Отец с радостью принимает дочь, но его жена настроена враждебно. Отношения с родственниками тоже непростые, особенно со старшим братом, который, не зная её истинной связи с семьёй, уже успел влюбиться. Тем временем дядя из КГБ занимается делом о пропавших сокровищах, что усложняет ситуацию.