Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы По какому произведению снят сериал "Арбатские тайны"?

Олег Скрынько 10 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Арабские тайны» - ретро-мелодрама Первого канала, вышедшая на экраны в 2025 году, однако снятая за четыре года до этого. В основе сериала лежит оригинальный сюжет, события которого разворачиваются в 30-60-е годы прошлого века.

Выпускница детского дома отправляется из Казахстана в Москву, чтобы найти отца, о котором узнала из письма своей матери. В наследство ей досталась ценная брошь, но по дороге её крадут. Девушка находит семью Рябинских, что приводит к расколу в их устоявшейся жизни. Отец с радостью принимает дочь, но его жена настроена враждебно. Отношения с родственниками тоже непростые, особенно со старшим братом, который, не зная её истинной связи с семьёй, уже успел влюбиться. Тем временем дядя из КГБ занимается делом о пропавших сокровищах, что усложняет ситуацию.

Арбатские тайны
Арбатские тайны мелодрама
2025, Россия
0.0
Марина К 6 июня 2025, 15:35
6 июня 2025, 15:35 Ответить
Марина К 6 июня 2025, 15:36
сюжет закручен и смотришь фильм не отрываясь...
6 июня 2025, 15:36 Ответить
