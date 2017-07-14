Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком порядке смотреть все фильмы про Годзиллу?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Про Годзиллу, одного из самых устрашающих и популярных монстров в современном кино, снято немало фильмов, и далеко не все из них представляют собой единую серию и связаны друг с другом по сюжету. Все фильмы про Годзиллу лучше всего смотреть в следующем порядке:

Серия японских фильмов:

Годзилла против Кинга Гидоры (1991)

Годзилла против Мотры: Битва за Землю (1992)

Годзилла против Мехагодзиллы 2 (1993)

Годзилла против СпэйсГодзиллы (1994)

Годзилла против Разрушителя (1995)

Годзилла: Миллениум (1999)

Годзилла против Мегагируса: Команда на уничтожение (2000)

Годзилла, Мотра, Кинг Гидора: Монстры атакуют (2001)

Годзилла против Мехагодзиллы 3 (2002)

Годзилла, Мотра, Мехагодзилла: Спасите Токио (2003)

Годзилла: Финальные войны (2004)

Годзилла (2016)

Голливудские фильмы:

Годзилла (1998)

Годзилла (2014)

Годзилла: Король монстров (2019)

Годзилла против Кинг-Конга (2020)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Годзилла против Конга
Годзилла против Конга фантастика, боевик, драма
2021, США
6.0
Годзилла 2: Король монстров
Годзилла 2: Король монстров фантастика, боевик, приключения
2019, США
6.0
Годзилла: Возрождение
Годзилла: Возрождение фантастика, ужасы, боевик
2016, Япония / США
6.0
Годзилла
Годзилла ужасы, фантастика, боевик
2014, США
6.0
