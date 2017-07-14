В каком порядке смотреть все фильмы про Годзиллу?

Про Годзиллу, одного из самых устрашающих и популярных монстров в современном кино, снято немало фильмов, и далеко не все из них представляют собой единую серию и связаны друг с другом по сюжету. Все фильмы про Годзиллу лучше всего смотреть в следующем порядке:
Серия японских фильмов:
Годзилла против Кинга Гидоры (1991)
Годзилла против Мотры: Битва за Землю (1992)
Годзилла против Мехагодзиллы 2 (1993)
Годзилла против СпэйсГодзиллы (1994)
Годзилла против Разрушителя (1995)
Годзилла: Миллениум (1999)
Годзилла против Мегагируса: Команда на уничтожение (2000)
Годзилла, Мотра, Кинг Гидора: Монстры атакуют (2001)
Годзилла против Мехагодзиллы 3 (2002)
Годзилла, Мотра, Мехагодзилла: Спасите Токио (2003)
Годзилла: Финальные войны (2004)
Годзилла (2016)
Голливудские фильмы:
Годзилла (1998)
Годзилла (2014)
Годзилла: Король монстров (2019)
Годзилла против Кинг-Конга (2020)
Авторизация по e-mail