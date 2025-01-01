Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Иди Фалько
Награды
Награды и номинации Иди Фалько
Edie Falco
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Иди Фалько
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Кто сказал, что «Невский» не смогут превзойти? НТВ делает ставку на «Лешего» — уникальные кадры со съемочной площадки уже в Сети
Эта сцена из фильма решила судьбу Бодрова: что именно снимали в «Связном» в роковой день схода ледника
Рейтинг 7,9, но кое-что смущает: новый сериал НТВ не только не дотягивает до «Невского», но и поразительно похож на «Реализацию»
DC пошли с козырей: главный злодей из комиксов дебютирует во втором «Супермене» Джеймса Ганна — даже Лексу Лютору придется стать героем
«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно
От Демогоргона до Векны: вспоминаем, что за монстры были в «Очень странных делах» – за 3 года ожидания финала вы могли забыть
«Анимация лучше, чем в самом аниме»: фанатам «Соло левелинга» покажут арку, которой нет в манхве – но на 3-й сезон не надейтесь
«Это удивит многих»: эту трилогию обожает сам Дель Торо – одна только первая часть собрала почти $3 млрд, и речь не о «Властелине колец»
Тест для любителей кино и книг: вспомните 5 советских экранизаций Достоевского по одному кадру
Тест на внимательность: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых фильмов СССР
«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667