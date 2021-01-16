Не лечи меня - трейлер
Не лечи меня. Трейлер

Дата публикации: 7 декабря 2020
Не лечи меня – Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице — на что только не пойдешь ради спасения больных! Но в водовороте событий Илья не теряет юмора и оптимизма — назло врагам и обстоятельствам.
Олег Че 16 января 2021, 20:25
Фильм выходного дня, рекомендую.
Ольга Николаева 16 января 2021, 20:27
Тебя лечить - только портить:
"Не лечи меня"

В тридевятом царстве в постсоветском государстве живёт себе в провинциальном городке молодой талантливый дерзкий, но при этом - увы и ах! - нищий аки церковная крыса, врач.

Зовут Ильёй, передвигается на мопеде, дружит со шкафом-анестезиологом (и со шкафом анестезиолога, как я подозреваю, дружит), в рабочее время - развлекает в ординаторской пациенток на продавленном диванчике, в нерабочее - спасает жизни случайным прохожим и бренчит на гитаре...
- словом, раздолбай, романтик, гуманист и настоящий профессионал в одном флаконе:
вот такой образ мы видим в центре премьеры 2021 "Не лечи меня" - совершенно неправдоподобный, но милый при этом, я б даже сказала - очаровательный...

Сюжет фильма весьма незатейлив, но у российского зрителя популярен (да, впрочем, и не только российского) - ну любим мы эту околоинтерновскую тему - чё уж там, есть такое дело :)

Из плюсов картины:
- талантливая игра актёров (здесь за это отвечают - мой ещё со времён "Физрука" любимый дуэт - Нагиев и Вахрушев, Саша из "Квартета И" и молодой Янковский кстати, весьма и весьма неплох);
- музыка (есть такие песенки, которые вам наверняка захочется найти и переслушать после выхода из кино);
- лёгкость - реально ненапряжный кинчик на выходные получился (рекомендую)

Из минусов:
- провисающие сюжетные линии;
- неправдоподобные характеры героев;
- пару-тройку раз было ощущение, что кое-где куски вырезаны второпях, а обратно - не вклеены (отсюда шероховатости и разные вопросы, на которые ответ вроде бы и собирались дать, но как-то подзабы(и)ли...) - короче, сценаристы тут в отличие от актёров сплоховали.

Но в целом - если не циклиться на том, чтобы найти косяки (а их, как известно, можно найти везде, если захотеть), то в целом - вполне себе съедобно, и даже довольно вкусно. В копилочку "фильмов про врачОВ" вполне себе достойно быть зачисленным: есть же у вас такая копилочка? - признавайтесь ;)
ElizavetaPersonal 20 января 2021, 11:30
С такими актёрами как Нагеев и Лукерья понятного, что это говнофильм. Странные людишки, сначала ходят на подобное, а потом ноют, о зря потраченном времени.
6.3 Не лечи меня
Не лечи меня комедия, 2020, Россия
