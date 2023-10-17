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Киноафиша Сериалы Родные люди

Родные люди (2023 - 2023)

Rodnye lyudi 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Wink
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

«Родные люди» предложат зрителям несколько зарисовок в разных жанрах. Каждая из новелл объединена с другими общей темой: речь пойдет о людях, которые были яркими представителями молодежи в 1990-е. Когда-то они были крепко дружны – их объединила студенческая жизнь. Но время и обстоятельства сыграли свою роль: после окончания института ребята и девушки разъехались кто куда. Несмотря на расстояние, товарищи не утратили теплых чувств друг к другу и по-прежнему общаются. На носу долгожданная встреча сокурсников, поводом для которой становится юбилей одного из преподавателей. Герои собираются вместе, но перед этим их ждет еще множество приключений.

Родные люди - трейлер первого сезона
Родные люди  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Александр Демидов
Александр Демидов
Галина Польских
Галина Польских
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Родные люди - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
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