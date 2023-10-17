«Родные люди» предложат зрителям несколько зарисовок в разных жанрах. Каждая из новелл объединена с другими общей темой: речь пойдет о людях, которые были яркими представителями молодежи в 1990-е. Когда-то они были крепко дружны – их объединила студенческая жизнь. Но время и обстоятельства сыграли свою роль: после окончания института ребята и девушки разъехались кто куда. Несмотря на расстояние, товарищи не утратили теплых чувств друг к другу и по-прежнему общаются. На носу долгожданная встреча сокурсников, поводом для которой становится юбилей одного из преподавателей. Герои собираются вместе, но перед этим их ждет еще множество приключений.