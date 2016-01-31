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Страна чудес - трейлер
Киноафиша Трейлеры Страна чудес. Трейлер

Страна чудес. Трейлер

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Дата публикации: 27 ноября 2015
Страна чудес – Герои фильма — жители самых разных уголков нашей страны, самые обычные люди, с которыми случаются самые необычные вещи, просто чудеса какие-то. Семье пожарных Семёну и Любе из Костромы выпадает шанс осуществить заветную мечту: поехать в Москву на любимую программу «Поле Чудес», где им предстоит сделать выбор всей жизни «приз или деньги?». Неопытный ППСник, но опытный неудачник Саня должен не только пережить свой первый день в патруле, но ещё принять роды у своей жены и реанимировать своего напарника. Четвёрка новоиспечённых приятелей должна во что бы то ни стало в нелётную погоду улететь в Москву, а пара юных влюблённых каким-то непостижимым способом — примирить своих непримиримых родителей. А Валере вообще предстоит решить дилемму: спасать человечество от всемирного потопа или просто улететь с дружками по караоке — пришельцами, на их cтареньком НЛО?
Комментарии Обсудить в чате
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WhiteCelitel 31 января 2016, 23:00
Фильм весьма средний, но большего я не ждал. Посмотреть на новый год один раз.
31 января 2016, 23:00 Ответить
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