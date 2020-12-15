«Обратная связь»: Рецензия Киноафиши

В 2019 году состоялась премьера фильма «Громкая связь» – российской версии итальянских «Идеальных незнакомцев», чья популярность в свое время спровоцировала целую волну ремейков по всему миру. Участие в проекте «Квартета И» – Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидова – тогда гарантировало половину успеха «Громкой связи», ведь провалы у хорошо известного в России комедийного состава случаются нечасто. Без обвинений во вторичности, разумеется, не обошлось, и вот теперь режиссеру первого фильма Алексею Нужному выпадает шанс доказать, что и без постоянной оглядки на зарубежный кинематограф он может снять хорошую комедию, которая таковой остается до момента, пока не понимаешь, что «все это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

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Накануне Нового года компания старых друзей едет в арендованный загородный дом, чтобы провести там праздники. Предварительно Ева дала всем задание: они должны написать друг другу о том, что им не нравится в поведении друг друга, а за праздничным ужином все мирно обсудят свои претензии. «Перессоримся к чертовой матери», – провидчески заметит Дима, хотя очередная инициатива Евы в список причин предстоящих разборок так и не войдет, ведь игре не суждено состояться. А поводов тем не менее окажется предостаточно.

Как только машины с новогодней провизией разгружены, дом украшен, а на кухне началось приготовление праздничного ужина, в доме воцаряется атмосфера детского сада. Мальчики пинаются, бросаются скомканной бумагой, пока Ева в роли воспитательницы не усаживает всех делать «домашнее задание» (разумеется, в разные углы комнаты, иначе так ничего и не напишут) – сочинять те самые пресловутые записки друг другу. Впрочем, мужской инфантилизм в «Обратной связи» заставляет скорее по-доброму усмехаться и, по сути своей, оказывается референсом к прозвучавшей в «О чем говорят мужчины» фразе: «Получается, взрослых нет. Есть постаревшие дети». От маленьких они отличаются только наличием багажа затаенных друг на друга обид, который вот-вот погребет их многолетнюю дружбу, если они не решатся поговорить.

Обратная связь

Собственно это – необходимость разговаривать друг с другом, важность той самой обратной связи из названия – и становится центром всего фильма. Конфликты между героями только на первый взгляд кажутся результатом чьей-то большей или меньшей эрудированности, высокомерной снисходительности или задетого эго. В том числе тянущееся с первого фильма столкновение компании и Димы, который, как нас всех заставили поверить, является геем. В «Обратной связи» все оказывается не тем, чем казалось. С одной стороны, открытие касательно ориентации Димы вроде как работает на развитие все той же мысли о том, что, вместо того чтобы выстраивать собственные предположения о других, лучше открыто поговорить. Но с другой, оно же и разочаровывает, ведь российское кино все еще отказывается вдаваться в проблемы ЛГБТК-сообщества, сегодня являющихся одними из центральных в международной повестке. Справедливости ради стоит сказать, что, хотя от предполагаемой гомосексуальности Димы не осталось и следа, он начинает вести разговор об образе жизни так называемого синглтона (разумеется, этого термина он не использует), то есть человека, у которого потребности в отношениях нет в принципе. Для многих людей мысль, возможно, революционная, но приятно наконец-то увидеть хоть какое-то разнообразие в фильме российского производства.

Обратная связь

Одна из прелестей «Обратной связи» в том, что, хотя это и новогоднее кино, фильм не стал заложником всех существующих клише. Морализаторство в нем, конечно, есть, и порой слишком уж неприкрытое, но зато происходящее на экране выглядит весьма правдоподобно. У кого празднование Нового года обходилось хотя бы без одной междоусобицы? Вероятно, ни у кого, но какая-нибудь мелочь или общая беда почти всегда всех примиряет – ровно это и происходит в «Обратной связи». Обошлось даже без бьющих через край сантиментов, призванных выдавить из зрителя слезу.

Вместе с Алексеем Нужным и замечательными Ириной Горбачевой, Мариной Мироновой и Анастасией Уколовой «Квартету И» удалось снять хорошую новогоднюю комедию, в которой место нашлось и старому, и новому, что отразилось, кстати, и на саундтреке фильма. Здесь «Снег над Ленинградом» Таривердиева, навсегда вписавшийся в культурный код русского человека, соседствует с акустической версией трека «Ahead of Myself» американского коллектива X Ambassadors. «Обратная связь» – фильм для тех, кому хочется поверить в новогоднее волшебство, но и не оторваться от реально мира и его проблем в процессе.