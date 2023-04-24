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Постер сериала О чем говорят мужчины: Простые удовольствия
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О чем говорят мужчины: Простые удовольствия (2023 - …)

О чем говорят мужчины: Простые удовольствия 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Start
О чем сериал

Эта история берет свое начало в 2019 году. Друзья встретились в выходной день, чтобы позавтракать шампанским, а затем отправились в очередное путешествие по глубинам мужского подсознания. Разумеется, между собой мужчины говорят о личном. Леша хочет выяснить, существует ли дружба между женщинами, Камиль разглагольствует о том, можно ли уволить с работы друга, а мачо Слава предается сладостным воспоминаниям о первой любви (или не совсем первой?). Саша же недавно потерял отца, и его мысли текут в философском русле... 

О чем говорят мужчины: Простые удовольствия - трейлер
О чем говорят мужчины: Простые удовольствия
трейлер
В ролях
В ролях
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Леонид Барац
Леонид Барац
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Александр Демидов
Александр Демидов
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «О чем говорят мужчины: Простые удовольствия»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
О чем говорят мужчины: Простые удовольствия - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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