Эта история берет свое начало в 2019 году. Друзья встретились в выходной день, чтобы позавтракать шампанским, а затем отправились в очередное путешествие по глубинам мужского подсознания. Разумеется, между собой мужчины говорят о личном. Леша хочет выяснить, существует ли дружба между женщинами, Камиль разглагольствует о том, можно ли уволить с работы друга, а мачо Слава предается сладостным воспоминаниям о первой любви (или не совсем первой?). Саша же недавно потерял отца, и его мысли текут в философском русле...