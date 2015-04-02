Быстрее, чем кролики
– Трое друзей после бурной вечеринки просыпаются в совершенно незнакомом месте в компании незнакомых людей и пытаются понять, как они здесь оказались, кто все эти люди, и что на самом деле произошло накануне…
Что делают и о чем говорят мужчины в такой необычной ситуации?
Вот таких комментариев я начитался перед походом в кино. Я с трепетом заходил в зал и не мог поверить, что Квартет И- облажался. Но хренас два! Квартет И выступил на отлично, а тот кому не понравился фильм, могу посоветовать выбирать фильм по своему уровню. Кому-то классику, а кому-то может "Очень смешное кино".✊
Полностью согласна!!!!
❗️ ✊
