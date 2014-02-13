«Робокоп»: Рецензия Киноафиши

Новый «РобоКоп», вообще говоря, вполне неплохое кино. Динамичное, техничное, остросоциальное. С тремя отличными актерскими работами: Майкла Китона, Джеки Эрла Хейли и Сэмюэла Л. Джексона. С достойной операторской работой и качественными спецэффектами. Проблема только в том, что оно изначально не могло быть шедевром. Фильм Верхувена тоже, между нами говоря, не был шедевром, но содержал изюминку (максимально горькую), позволявшую ему выходить в достаточно глубинные политические и антропологические пласты: обнуление границы между человеком и машиной, между машиной и корпоративным капитализмом, ну и еще разные сопутствующие вещи. И первый «Робокоп» обладал двумя специфическими вещами: режиссером, склонным к многослойной сатире на всех уровнях – от социально-политического до теологического (вспомним лучший верхувеновский фильм «Четвертый мужчина»), и бюджетом в 13 миллионов долларов (на современные деньги это примерно 26 миллионов тех же самых единиц). У ремейка бюджет не то 100, не то 130 миллионов долларов (данные расходятся) и постановщик, твердо знающий, что лишь беззаконная, но человечная сильная рука способна положить предел царящему вокруг беззаконию. Именно этому посвящена мощная дилогия бразильца Жозе Падильи «Элитный отряд», и не было никакого сомнения, что именно этому будет посвящен новый «РобоКоп». Также никто не сомневался, что голливудскому дебютанту, получившему 100–130 миллионов, не дадут сделать то, чего он хочет, чего бы он ни хотел в действительности. Так все и вышло. Режиссерский почерк Падильи, специалиста по масштабному городскому бою, можно опознать лишь в кадрах тегеранской зачистки, с которой, собственно, и начинается фильм. Большинство идей режиссера, если судить по жалобам друзьям (прежде всего – Фернанду Мейреллису), было зарублено продюсерами, а до финального монтажа его не допустили вовсе. Однако даже тот материал, который был отснят и который сам Падилья делал с воодушевлением, предложив свою кандидатуру взамен Даррена Аронофски, ушедшего с проекта, – свидетельствует о вполне лобовой сатире и вполне прямолинейной сентиментальности. Падилья явно знает позитивные ответы на те вопросы, которые приводили Верхувена в состояние саркастической ярости и заставляли делать двусмысленный гротеск, обличавший американские каноны жизни путем доведения их не то до идеала, не то до абсурда. Поэтому, вероятно, лучшая сцена в ремейке все-таки начальная, где иранские террористы-смертники бросаются в бессмысленный бой (ради гибели на телекамеру) с дронами армии США во время Operation Freedom Tehran, а телевидение комментирует происходящее блистательной фразой: «До чего же приятно видеть, как американские роботы несут всем мир и свободу!» К числу безусловных удач следует отнести эпизоды высокотехнологичной сборки главного героя на китайских робокопях царя Соломона, окруженных крестьянскими посевами (включая, если перейти от сатиры к драме, душераздирающую демонстрацию телесных останков, сохранившихся под плотью-«костюмом»), а также финальную панораму города-банкрота Детройта, представшего в качестве гигантской микросхемы. В остальном это – боевое и мелодраматичное кино о справедливом расследовании и преодолении социально-семейных проблем. Далеко не позорное, но вместе с тем и далеко не обязательное к созданию.

Сергей Терновский