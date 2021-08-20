«Кодекс киллера»: Рецензия Киноафиши

Когда-то Мартин Кэмпбелл снял «Маску Зорро» и ее чуть менее удачный сиквел, а также перезапустил бондиану с Дэниелом Крейгом фильмом «Казино Рояль». Очевидно, что есть в фильмографии режиссера определенный паттерн: герой бьется за правое дело, хотя сам он не сказать чтобы абсолютно чист, а в процессе спасает даму, настаивающую на свой самостоятельности и независимости, но, конечно же, нуждающуюся в этом самом спасении. Если бы Кэмпбелл перестал заводить эту шарманку в нулевых или на крайний случай в начале 2010-х годов, то и претензий бы к нему не было. Однако в своем новом фильме «Кодекс киллера» (почему между этим названием и дословным переводом «Протеже» прокатчик Megogo Distribution отдал предпочтение второму – загадка, учитывая, что оригинальный тайтл явно заигрывал с «Леоном», в американском прокате в свое время получившим перевод «Профессионал») режиссер снова обращается к этому морально устаревшему сюжету и пичкает его всеми возможными клише, причем как на содержательном уровне, так и на уровне исполнения.

В 1991 году наемник по имени Муди (Сэмюэл Л. Джексон), находясь во Вьетнаме, спасает маленькую девочку по имени Анна от тех, кто был его мишенью, – оказывается, что кроха уже сама всех перестреляла. На протяжении следующих 30 лет Муди обучает Анну (Мэгги Кью) своему ремеслу, в результате чего она превратилась в такого же наемника-фрилансера, осевшего в Лондоне. Деньги, полученные с заказов, она тратит в первую очередь на свой магазин раритетных книжных изданий, который подвергается обстрелу неизвестными после того, как Анна обнаруживает Муди мертвым в одной из ванных его пригородного поместья. Намереваясь отомстить за смерть наставника, выполнявшего в ее жизни еще и роль отца, она пытается отыскать заказчика, но в процессе постоянно сталкивается с начальником его службы безопасности по фамилии Рембрандт (Майкл Китон).

Кодекс киллера

Главная беда «Кодекса киллера» – его неоднородность. Это какая-то странная смесь из «Леона» без подростковой влюбленности (совершенно бессовестно, к слову, продублировали его финал), «Мистера и миссис Смит» без счастливого конца и фильма «Никита» без ультиматумов от национальной разведки. Все начинается как трогательная драма о сироте и спасшем ее наемнике, которые через 30 лет поменяются ролями в их детско-родительских отношениях. С появлением на экране Майкла Китона, чей возраст уже не так хорошо скрывается за природным обаянием, фильм разворачивается на 180 градусов и превращается в боевик с элементами эротики, иногда скатывающейся в откровенную пошлость. По ходу дела сценаристы попытались вбросить в фильм социальную тематику: белый мужчина-европеец в прошлом воспользовался ситуацией в послевоенном Вьетнаме и сумел нажиться на ней, не видя в этом ничего зазорного даже спустя годы. По тому, как быстро эта тема всплывает, а затем сходит на нет, создается впечатление, что сделано это было из примитивного желания вписаться в современную повестку.

Фильм кишит жанровыми клише, которых невольно ждешь от режиссеров, снимающих о наемницах и шпионках. Настолько, что и говорить об этом уже неловко. На очередные переговоры, от которых Анна не ждет ничего хорошего, она идет в обтягивающем total black луке с глубоким ассиметричным вырезом, который при обычных-то обстоятельствах был бы неудобен; то, что начинается как смелый, но все-таки всего лишь флирт между главной героиней и Рембрандтом, трансформируется в довольно мерзкие комментарии, на которые вряд ли хотя бы одна женщина отреагировала с тем же энтузиазмом, что и Анна; и, конечно, куда же без хрестоматийного откровенного красного платья? Даже если оставить в стороне претензии по поводу очередной гиперсексуализированной героини, сложно не придраться к банальности всего происходящего: дальнейшие события угадываются на раз, а то, что, видимо, должно было стать грандиозным твистом, в действительности оказывается абсолютно ожидаемым событием. Те, кто видел достаточное количество подобных фильмов, наверняка смогу даже предсказать момент, в который этот так называемый «твист» произойдет. И, конечно, благотворительный вечер, с помощью которого главный злодей хочет отмыться в глазах общественности и который становится кульминацией всего происходящего, – фантастически оригинальный сеттинг…

Кодекс киллера

Попытки придать фильму флер интеллектуальности с помощью культурологических отсылок выглядят как референсы ради референсов и оттого крайне неуместно. Кроме уж совсем неоригинального приема – (неоправданного) наречения героя фамилией одного из известнейших художников в истории живописи, «Кодекс киллера» еще и вспоминает якобы выдающийся сборник Эдгара Аллана По «Тамерлан и другие стихотворения», предпочитая оставлять за скобками тот факт, что тот был провальным, а поэт в свое время едва ли не извинялся за плохие стихи из него. То есть кроме того, что этим фактам, кажется, не место в максимально жестоком и кровавом боевике, они еще и приводятся крайне поверхностно и в итоге вызывают лишь недоумение.

Придерживайся фильм какого-то одного пути, может, и результат был бы не столь плачевным. Несправедливо мало экранного времени отвели Сэмюэлу Л. Джексону, чей «уютный» персонаж – это такой Ник Фьюри на пенсии, высвободивший внутреннего ребенка. В итоге «Кодекс киллера» вышел чем-то вроде пособия о том, как проломить череп об угол металлического стола или прострелить голову, целясь в дверной глазок. Фильм может понравиться любителям глянуть на кровавое месиво, потому что всю жестокость авторы смакуют с особым наслаждением. Возможно, в этом и причина слабости «Кодекса киллера»: пока внимание создателей было сфокусировано на изображении рек крови, по всем остальным параметрам фильм просел.