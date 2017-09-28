«Наемник»: Рецензия Киноафиши

Львы и овечки

Идеальным претендентом на одно из вакантных мест в секретную группу ЦРУ становится Митч Рэпп. Его помещают в тренировочный лагерь, где парень должен доказать, что он обладатель не только располагающей щенячьей внешности, но и способный ученик, готовый ради достижения цели на все. В традициях жанра довольно-таки быстро для него вырисовывается миссия, куда отбираются лучшие из лучших, им поручают разобраться с угрозой ядерной атаки и устранением самых опасных элементов, способных раскалить ситуацию на Ближнем Востоке.

Кадр из фильма «Наемник»

Винс Флинн накатал о приключениях настоящего американского героя Митча Рэппа целых пятнадцать книг, не удивительно, что кинопродюсеры перешли с ним на долгосрочное сотрудничество. Даже если с фильмами не выгорит, всегда есть вероятность переделки истории под телеформат или перепродажа прав тому же Нетфликсу, который в отличие от многих уже снимает фильмы, способные конкурировать с большими студийными проектами. Количество цитат и параллелей «Наемника» зашкаливало еще на уровне прочтения книги и просмотра роликов. Сам фильм же – это такой «Джон Уик» для любителей шпионских историй, где тиски и провод от вайфая – лучшее оружие для пыток и убийства. Тренировки в специализированном лагере заставляют сразу же вспомнить про классику – Кубрика и его «Заводной апельсин», т.к. очки, используемые наемниками очень похожи на те, которые использовали для усмирения героя Малкольма МакДауэлла, а еще их точно так же бьют током за промахи.

Кадр из фильма «Наемник»

Автора романов о Митче Рэппе Винса Флинна можно назвать шпионским Стивеном Кингом, парень графоманит почище короля ужасов. У него настолько все подробно, что даже во время схваток или ответственных миссий все описывается так, чтобы читатели почувствовали себя вовлеченными и оценили степень ужаса и реалистичности происходящего. Кинематографисты отказались от стиля, выбранного для повествования Флинном. У них все линейно, сгущены краски и, как это обычно бывает, все проще, чем описывалось в книжной основе. Зато все движется в рамках жанра, и герой Дилана О’Брайена даже успевает покрасоваться на экране не хуже Джейсонов Борнов, Итанов Хантов и выйти из воды, как это делал до него Джеймс Бонд. А чрезмерная жестокость и клиповость возвратят публику во времена, когда в кино выходили «Город грехов» и очередная часть «Пилы».

Кадр из фильма «Наемник»

Насобирали в «Наемнике» уйму всего. Тренд на объемные эффекты после «Особо опасного» Тимура Бекмамбетова продолжает набирать обороты. Сейчас вместо кнопок с клавиатуры и зубов в экран чаще всего запускают кровь и слюни. Например, в «Наемнике» создатели пользуются этим приемом в одной из самых эффектных боевых сцен, из-за чего зрители ощущают полный эффект присутствия. Ведь бывших Бэтменов не бывает, поэтому Майкл Китон, повесивший в шкаф костюм супергероя, переквалифицировался в своеобразного сенсея. Он никому не верит и учит только тому, что способно помочь выжить, мыслить объемнее, дав шанс на выход из любой ситуации. Дилан О’Брайен участвует в запуске очередной франшизы, и раз уж из «Бегущего в лабиринте» не получилось мировой сенсации, то, возможно, шпионы помогут ему пробиться и получить ту популярность, на которую он рассчитывает. Тейлор Китч явно продал дьяволу душу или нашел таблетку с талантом, т.к. после второго сезона «Настоящего детектива» перестал появляться в каждой второй картине, что позволило ему стать одним из самых интересных актеров своего поколения. В совсем небольших образах в «Наемнике» засветились Скотт Эдкинс, главный соперник Митча Рэппа в подготовительном лагере, возрастной противник видимо остался в проекте с тех времен, когда на главную роль мечтали заполучить Криса Хемсворта. А также лучший телевизионный Эркюль Пуаро – Дэвид Суше в образе руководителя ЦРУ.

Кадр из фильма «Наемник»

«Наемник» - такое сосредоточение всего, что зрители знают о жанре шпионов и секретных агентов. Здесь любой шаг можно предсказать, но кино от этого хуже не становится, наоборот, публика распыляется и к финалу уже все спорят, как именно главный герой разберется с террористами и бомбой, которая, конечно, в определенный момент станет главной головной болью мировых защитников. Объездив большую часть центрального мира, насобирав в картину все, что так любят зрители, договорившись с непоследними актерами Голливуда, продюсеры смогли вернуть жанр, застоявшийся и давно живущий без притока новой крови, благодаря столпам – Бонду, Ханту, Борну. Возможно, из-за стараний создателей «Наемника» у зрителей появится интерес к подобным проектам, и кинотеатры вновь начнут приглашать поучаствовать в спасении мира только уже не со знакомыми, знаковыми героями, а новичками или ветеранами, которых специально вернули для самой опасной и сложной миссии в их жизни.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 28 сентября 2017

Расписание и покупка билетов на фильм «Наемник»