Персоны
Майкл Китон
Награды
Награды и номинации Майкла Китона
Michael Keaton
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Майкла Китона
Оскар 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Победитель
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
