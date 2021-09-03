«Сколько стоит жизнь?»: Рецензия Киноафиши

Кеннет Файнберг (Майкл Китон — «Бёрдмэн», «Бэтмен») — опытный юрист, что преподает студентам в колледже. «Сколько стоит жизнь?» – задается вопросом герой на одной из лекций. Кеннет раздает подопечным роли и называет конкретные цифры. С первых минут фильма мы сразу понимаем: перед нами не священник и не раввин, а профессионал, следующий букве закона. Его юридический цинизм, на первый взгляд, не способно ничего пошатнуть — бюрократические институты и правила для него превыше всего.

Можно ли назвать Файнберга счастливым и состоявшимся человеком? Возможно, но только отчасти. Герой движется вверх по карьерной лестнице, у него есть авторитет и солидное портфолио. Кеннет — человек системы, что по ходу действия будет подчеркнуто еще не раз. Именно на него политики и главы страховых корпораций «вешают» грязную работу — организовать фонд компенсаций жертвам терактов 11 сентября 2001 года.

«Сколько стоит жизнь?» была представлена на фестивале «Сандэнс» в прошлом году. Дальше лента Сары Коланджело легла на полку — фильм не выходил ни на фестивалях, ни в прокате 1,5 года (случай странный, но, увы, не единичный для независимого кино). Режиссер, к слову, взялся за работу над сценарием Макса Боренштейна из так называемого «Черного списка» лучших сценариев за 2008 год. Так что история этого проекта началась еще в прошлом десятилетии. Боренштейн за это время «настрогал» сюжетов МонстрВерса для Universal — он один из авторов новейшей франшизы о Годзилле, Конге и остальных гигантских существах.

Сколько стоит жизнь?

Если не вдаваться в юридические подробности, которые в фильме Коланджело очень хорошо и доступно поданы (что неудивительно — над проектом работали продюсеры «В центре внимания» и «Суда над чикагской семеркой», которые знают толк в бюрократических проволочках), закон о компенсациях пострадавшим в США устроен достаточно вариативно. В случае каждого инцидента созывается комиссия, члены которой определяют механизм, по которому формируются суммы выплат родственникам пострадавших. «Сколько стоит жизнь?» буквально разбирает работу той стороны «баррикад», для которой люди — это в первую очередь цифры. Один из наиболее ярких образов страховщика зрителям уже знаком (главный герой экранизации «Бойцовского клуба»), от него можно оттолкнуться для легкости восприятия.

Кеннет Файнберг — та самая вершина айсберга, которая «головой» отвечает за необходимый результат. Майкл Китон — настоящий образец холодного сердца и здравого рассудка, вероятно, именно такого юриста мы чаще всего представляем, когда речь заходит о преданности своему делу (да простит меня Сол Гудман). И дело 9/11 — определенно наиважнейшее в его карьере. Если дела пострадавших дойдут до суда, размер выплат может пошатнуть экономику всей страны. Дело серьезное, к нему приковано максимальное внимание со стороны власть имущих (но, к удивлению, не со стороны прессы — отношение журналистов к процессу в фильме полностью опущено).

Вместе с тем «Сколько стоит жизнь?» — кино предельной концентрации эмоций. За этот «компонент» в кадре отвечает персонаж Стэнли Туччи («Супернова», «В центре внимания»), который потерял из-за теракта жену. Он организует недовольных работой фонда и создает собственное общественное движение. Еще в прошлой работе Сары «Воспитательница», главную роль в которой исполнила Мэгги Джилленхол, можно было отметить важную роль эмоционального состояния героев. Здесь же юридические тонкости до самого финала на втором плане, а на первом — переживания надломленных внутренних миров многочисленных пострадавших, истории которых попадают в поле зрения Файнберга и его команды.

Сколько стоит жизнь?

Однако удивительным образом Коланджело удается не превратить этот калейдоскоп эмоциональных потрясений в манипулятивный каскад взлетов и падений — никто здесь слез из зрителя не давит. К героям возникает сочувствие (конечно, если ваша эмпатия не находится на уровне пустого места), в том числе к самому Кеннету Файнбергу. По сути герой заключен между Сциллой и Харибдой, огнем и мечом, преступлением и наказанием. То, чему он учил студентов в самом начале, буквально отдается эхом для него самого, вынуждая принимать, возможно, самое трудное решение в жизни.

Режиссер очень грамотно очеловечивает тех, кто в кадре в этом нуждался, при этом не принижая беды тех, кто проявлял эмоции, защищая свою психику. Высказывание о поистине национальной для американского народа трагедии, конечно, сложно сделать универсальным, обращаясь к вечной теме противостояния «маленького человека» и государства. «Сколько стоит жизнь?» — яркое пятно на фоне многочисленных судебных процедуралов, аккуратно и метко подсвечивающее ценность человеческой жизни. «Нам не нужны деньги, мы хотим, чтобы государство нас услышано», – скажет один из родственников пострадавших. Кажется, тема «тихого голоса» в кино никогда не потеряет в актуальности.