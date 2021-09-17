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Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф
Katee Sackhoff
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Кэти Сакхофф
Katee Sackhoff
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Дата рождения
8 апреля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Портленд, Орегон, США
Рост
168 см
Личные связи
Карл Урбан
В отношениях
Биография Кэти Сакхофф
Родилась 8 апреля 1980 года. Портленд, Орегон, США.
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Фильмография Кэти Сакхофф
Не стучи дважды
ужасы
2016, Великобритания
7.0
Сексуальный злой гений
триллер, драма, комедия
2013, США
5.0
Окулус
ужасы
2013, США
7.0
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого
ужасы, драма, триллер
2013, США
5.0
Риддик
боевик, фантастика
2013, США
7.0
Звездный крейсер Галактика: Лезвие
боевик, драма, фантастика
2007, США
7.0
Хэллоуин: Воскрешение
ужасы, триллер
2002, США
4.0
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