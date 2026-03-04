«Утес»: Рецензия Киноафиши

Не секрет, что эпоха пиратов в кино закончилась лет десять назад: чего еще ждать от жанра, когда Джек Воробей вышел на пенсию и погряз в семейных перипетиях, а Гор Вербински принялся снимать фильм об искусственном интеллекте. Те пиратские киноэпосы, которые все еще периодически пытаются заглянуть в карман ничего не подозревающего обывателя, встречаются теперь редко и со стороны выглядят видом то ли вымирающим, то ли впавшим в анабиоз. Тем ироничнее, что «Утес», вышедший только что на Amazon Prime Video, посвящен пиратам, время которых пришлось на излет пиратства: сюжет разворачивается в 1846 году, то есть, для сравнения, в Европе на этот момент уже изобрели фотографию, а Лев Николаевич Толстой поступил в университет. В кадре, правда, о начале новых времен напоминают только вступительный титр и несколько патетично произнесенных реплик — спишем это на удаленное от цивилизации место действия. Тут без сюрпризов: Карибское море.

На живописном острове Кайман-Брак, окруженном океаном и покрытым джунглями, тихо живет девушка Эрселл (Приянка Чопра Джонас): домохозяйничает, ждет все никак не возвращающегося мужа-моряка, заботится о подрастающем сынке-инвалиде и присматривает за повзрослевшей невесткой, которая только и норовит, чтобы сбежать из скучных родных краев вместе с соседским парнем. Ничто, как говорится, беды не предвещает — и как только начинаешь ловить себя на мысли, что уж очень у Чопры выходит стереотипная героиня, беда показывается из-за горизонта: на аккуратно обставленный бутафорными хижинами пляж высаживается десант головорезов во главе с импозантным капитаном Коннором — героем Карла Урбана.

И искать эти пираты будут не кого-нибудь, а, само собой разумеется, нашу безобидную домохозяйку модельной внешности, которая, как только за порог ее дома ступят несколько вооруженных чернокожих мужчин, начнет на камеру демонстрировать свои откуда-то взявшиеся нечеловеческие умения. Пока сын прячется в подвале, а невестка бродит по острову, Эрселл, встретившая пиратов тет-а-тет, превратится в самую настоящую амазонку: выяснится, что оружием она владеет исправно, любого мужика переборет и даже пару слов на восточноафриканском языке чичева, на котором те переговариваются, откуда-то знает. Трансформация моментальная, почти цирковая и для подобных фильмов, можно сказать, каноничная, подобная той, что встречается чуть ли не в каждом втором боевике, где какой-нибудь непримечательный семьянин (как в «Никто» Ильи Найшуллера) или, допустим, асоциальный отшельник (как в недавнем «Убежище») оказывается бывшим оперативником и начинает реализовывать свое пока еще не забытое умение убивать. В «Утесе» происходит, собственно, то же самое: девушка, готовящая суп в одной из первых сцен фильма, скрывает в себе бывшую пиратку, неординарное прошлое и оказывается не кем иным, как легендарной «кровавой Мэри».

Для высадившегося на остров пирата Коннора это имя одновременно и красная тряпка, и незакрытый гештальт: когда-то Мэри была его воспитанницей, спутницей и соратницей в одном лице, но потом сбежала, прихватив с собой сундучок чистого золота. Теперь Коннор и Мэри должны сойтись с в финальном поединке — и по закону жанра весь фильм будет построен на том, что они к этому поединку будут постепенно приближаться: весь остров превратится в сплошное месилово, персонажи, сыгранные актерами массовки, то и дело будут бездыханно валиться на землю, чтобы в конце концов Коннор и Мэри остались вдвоем — и устроили рукопашную на том самом утесе, который заявлен в названии.

Заголовок, правда, поначалу путает: английское словечко The Bluff одновременно может значить как «утес», так и «обман», «блеф», причнм оба значения в случае к фильму режиссера Фрэнка Э. Флауэрса применимы и, вероятно, подразумевались. Иногда, впрочем, кажется, что блефует не только главная героиня, но и кино в целом: под обложкой пышущего энергией боевика нам предлагают всего-то очередную серию уже знакомых каждому каскадерских трюков, за которыми кроются одни лишь жанровые условности. Главный злодей здесь напоминает скорее Аквамена, нежели побитого жизнью морского волка, а инвалидность сына «кровавой Мэри», несмотря на то, что на съемочной площадке его роль исполнил мальчик с инвалидностью (Ведантен Найду), выглядит исключительно эксплуатационно: зрителю ничего не остается, как умилиться тому, насколько же судьба обделила это крохотное существо с миловидными глазками. Тем не менее, «Утес» с первой и до последней минуты уверенно движется по рельсам жанра — не изобретает ничего нового, но и не сбивается с намеченного пути. Кровь хлещет, Чопра отыгрывает свою партию настолько убедительно, насколько позволяет стерильный сценарий, а монтаж то и дело импульсивно ускоряется в несколько раз — и все для того, чтобы скептически настроенный критик не был уж очень строг: видали и хуже.