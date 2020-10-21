«Черный дрозд»: Рецензия Киноафиши

Согласна, заголовок довольно претенциозный. Но лучше, чем непонятный «Чёрный дрозд», через которого можно было подать любую символику, но на деле он оказывается лишь песенкой, и даже не The Beatles, которую героиня в финале напевает своим дочерям.

Чёрный дрозд

«Чёрный дрозд» Роджера Мишелла — семейная драма, ремейк, в целом довольно буквальный, датского фильма «Тихое сердце», о котором нормально было не услышать в российском прокате, ведь кому нужны эти датчане, если они не последователи «Догмы 95». Зато сейчас у этой истории о праве человека самому выбирать, жить ему или умереть, есть все шансы быть замеченной благодаря и глянцевой картинке, и звёздному составу, и широкому прокату. Похожая история уже случалась с трагикомедией «Всё путём», после которой широкая публика обнаружила для себя итальянскую драму «У них всё хорошо» с выразительнейшим Марчелло Мастрояни в главной роли.

В большом и успешном фермерском доме собирается вся семья и лучшая подруга главной героини, чтобы попрощаться с Лили. Лили — красивая, явно когда-то крепкая 60-летняя женщина с убийственным диагнозом «боковой амиотрофический склероз» — решает не дожидаться неприятной и длительной смерти, а принять «лекарство от жизни» по окончании этого семейного уик-энда. Так начинается семейная драма, в которой каждый проговорит свои старые обиды и несостоявшиеся чаяния. А зрителям лишь остаётся подключиться к их проблемам и ответить для себя на вопрос, а что они сами думают по поводу эвтаназии.

Чёрный дрозд

Проблематика этой картины лежит на поверхности. И говорить, что это лишь обстоятельства, в которых существуют герои и поднимают вечные проблемы, было бы некорректным по отношению к ключевой теме. Разумеется, все фильмы, которые собирают за праздничным столом всю семью, будь это «Привет семье» или «Август. Графство Осейдж», «Торжество» или «Неоконченная пьеса для механического пианино», так или иначе говорят о незыблемых ценностях, о том, как мы их превратно понимаем или вовсе забрасываем, о нашем эгоцентризме и ранах, которые мы наносим, не замечая. Но смертельный диагноз обычно прятали, а после озвучивания главной героине традиционно пели «Многая лета», как это произошло в трогательном «Прощании» Лулу Ван. «Чёрный дрозд» весь сюжет выстраивает на ожидании этой самой смерти, которую всем участникам круглого стола нужно принять как данность. А значит, решить свои моральные проблемы здесь и сейчас. Сколько раз в фильмах целые трагедии выстраивались вокруг фразы «Я не успел/а попрощаться с ним/ней»? Так вот же вам, прощайтесь. Но посмотреть фильм оказывается гораздо проще, чем встретить смерть близкого человека, с которой мы, воспитанные в гуманистической христианской традиции, не согласны.

Любопытно, что, если всё же погружаться в символизм, оказывается, именно христианство считает чёрного дрозда символом отрицательного. Лили же в исполнении блистательной Сьюзен Сарандон куда ближе символика античная или восточная. Первая уверяет, что чёрный дрозд — одна из трансформаций самого Кроноса, повелителя времени. Так героиня сама решает, когда ей пора умереть, выбирая не только сезон, но в буквальном смысле минуту. Ведь эвтаназия в большинстве штатов запрещена, а значит, добровольное умерщвление должно стать идеальным преступлением, просчитанным до мельчайших деталей. И вот она интрига: всё ли пойдёт по плану, когда о плане знают не только двое… Вторая трактовка, по фэн-шуй, объявляет чёрного дрозда символом крепости духа и долголетия. Что ж, крепости духа этой женщине точно не занимать, а долголетие легко трактовать как её умение надолго оставаться в памяти близких.

Чёрный дрозд

В фильме нет ни единого визуального флешбэка, и уже только за это «Чёрного дрозда» можно похвалить. Это типичное диалоговое кино, где желательно вслушиваться в рассказы героев, чтобы на 100% понять и что они чувствуют сейчас, и что переживали раньше. Словами они собирают этот семейный кинофотоальбом, листают его вместе со зрителями, хотя, при всём уважении к теме смерти и прощания с близкими, делают они это чересчур медленно. Понятно, что приглашение на роли дочерей Кейт Уинслет и Мии Васиковска требует почтительного отношения к их актёрскому мастерству: можно просто всматриваться в их мимику, в игру глазами и переживать то, с чем далеко не каждый из нас сталкивался. Впрочем, будет честным сказать, что Мию Васиковска режиссёр использует в узнаваемом амплуа изломанной и непредсказуемой психички домашнего розлива. Так что эмоции всё же будут. Но в целом такая медлительность повествования словно претит характеру и настроению самой Лили. Она хочет жить и веселиться последние два дня, а не унывать и уж тем более паниковать.

Ещё один важный плюс картины — отсутствие идеальных персонажей. Какими они предстают в начале, они не выйдут из этой истории в финале. Что вполне предсказуемо, но всё же наблюдать за трансформацией той же Лили, которую в связи с прощанием все пытаются канонизировать, намного интереснее, чем за слезливыми отповедями. С другой стороны, актёры крепко держат грань, за которой «Чёрный дрозд» мог бы окончательно превратиться в меланхоличную пастораль. Их изменения не кардинальны. Это скорее вспышки, за которыми не стоит ничего фундаментального. Работа над ошибками не превратит чопорную героиню Кейт Уинслет в её раскрепощённую версию из «Титаника». Ведь это было бы слишком сказочно. А реальность такова, что даже после ухода близкого человека мы продолжаем жить, дышать и почти всегда остаёмся самими собой.

Чёрный дрозд

Но вот чего этому фильму не хватает, так это либо надрывного драматизма, либо острой иронии, чтобы превратить этот важный киноразговор в действительно запоминающийся. «Чёрный дрозд» пролетает медлительно, но всё же довольно незаметно. Гладкий и красивый — оператор Майкл Или умеет работать с естественным светом, диктуя с его помощью настроение зрителю и заставляя его быть комплиментарным и к 74-летней Сарандон, и к юному открытию Энсону Буну, — этот фильм выглядит слишком похожим на все семейные киноразбирательства, виденные ранее. В нём легко предсказать практически каждую проблему, которую герои только готовятся обсудить. Остаётся лишь наблюдать, как конкретные актёры разыграют уже знакомую сцену. И если вам этот фильм понравится, значит, он попросту попал в одну из ваших болевых точек. Что не делает его ни хорошим, ни плохим. Он — данность нашего проката, на которую, в целом, стоит обратить внимание. Потому что гуманистический посыл «Дрозда» созвучен посылу российского байопика «Доктор Лиза», как и демонстрация недюжинной силы женского духа. Стопроцентно Роджер Мишелл не рассчитывал на такую компанию. А российскому полёту «Чёрного дрозда» такая поддержка явно пойдёт на пользу.

Вероника Скурихина