«Птичий дозор»: Рецензия Киноафиши

Ману ― особенный стриж. Из-за нападения крыс при рождении он оказывается в гнезде чаек, которые решают воспитывать чужого птенца как родного. Всю жизнь Ману растили против его природы: учили ловить рыбу и плавать, кормили морепродуктами и заставляли летать, как чайка, запрещая часто махать крыльями. Несмотря на бесконечные попытки и старания, он продолжает оставаться изгоем и замедлять стаю, готовящуюся к долгому перелету на юг. Последней каплей становится ночной патруль, в котором Ману не удается защитить семейное гнездо с яйцами. Понимая, что ему никогда не стать настоящей чайкой, он улетает и находит приют в стае стрижей. Новые друзья помогают открыть глаза на его истинную природу, которую он игнорировал с самого рождения, и спасти старую семью от надвигающейся опасности.

На первый взгляд, «Птичий дозор» ― довольно невзрачный мультфильм, как и практически вся детская европейская анимация. Ее низкое качество заметно уже на постере, который украшают угловатые фигуры главных героев. Внутри все так же: окружение выполнено грубо и блекло, насладиться деталями дикой природы и итальянским городком будет сложно, а движениям не хватает плавности, что превращает некоторые действия в условность. Вся техническая часть создает ощущение неряшливости и выглядит очередным наспех сделанным мультфильмом. Мировые звезды Уиллем Дефо и Кейт Уинслет (в русском дубляже Дима Билан и Полина Гагарина), участвующие в озвучке, издалека похожи на примитивную рекламу, хоть как-то оправдывающую семейный поход в глазах родителей. Удивительно, но все это лишь вводит в заблуждение (как и российская локализация, в названии которой появилось слово «дозор») и растворяется на фоне увлекательной истории.

Птичий дозор

Ключевой для сюжета становится уже, кажется, банальная проблема ассимиляции. Стриж Ману сознательно идет против своего происхождения и готов на все ради признания чаек, но постоянно терпит неудачи. Именно знакомство со своими врожденными навыками помогает герою иначе взглянуть на мир, принять свои достоинства, осуждаемые вокруг, и добиться желаемого. В довольно заурядном сюжете, отвечающем на вопрос «Как понять, кто я такой?», «Птичий дозор» избегает главного ― надменности и банальности. Все здесь находится на своих местах и подается с невероятной легкостью для детского мультфильма. Разговаривая простым языком, ему удается поднимать взрослые темы, которые отлично вплетены в повествование и будут понятны каждому. Оставляя за скобками центральные проблемы самоидентичности и расизма, сюжет практически лишен сложной остросоциальной глубины, размышляя над универсальными вопросами: о семье, проблемах воспитания, любви и дружбе. На пользу идет большое количество деталей, показывающих устройство жизни птиц, что помогает ребенку сформировать представление о реальном мире дикой природы. Это создает целостность семейной истории, пускай и ориентированной на самых маленьких.

В какой-то момент даже примитивная анимация, которая на фоне конкурентов выглядит не столь вызывающей, перестает казаться значительным недостатком. Создателям отлично удалось передать ощущение полета, что особенно заметно на местных гонках, где изображение попадает в ритм движения крыльев птиц. Музыка также звучит органично, добавляя действию большей динамики. Не забыли и о родителях, которым оставили пасхалки. Одной из таких стал постер фильма «Птицы» Альфреда Хичкока, другие будет приятно разглядеть самим.

«Птичий дозор» не безупречный продукт. От него не стоит ожидать голливудской драматургии и популярной в жанре глубины, понятной лишь взрослым. Намного важнее здесь история. Создатели действительно понимают, на каком языке нужно разговаривать со своими зрителями, даря для всех настоящую альтернативу мультфильмам крупных студий. Если анимация Disney и Pixar кажется вам слишком вызывающей или вы просто хотите подарить ребенку качественную историю, «Птичий дозор» станет отличным выбором для семейного похода в кино.

Константин Киценюк