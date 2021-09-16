Наш путь к вымиранию, 2021

В ролях
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Режиссер
Отто Брокуэй, Людо Брокуэй
Сценарист
Отто Брокуэй, Марк Гэлвин, Киан Таваколи
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
21 сентября 2021
Премьера в мире
16 сентября 2021
Дата выхода
|16 сентября 2021
|Великобритания
|
|12A
Сборы в мире
$2 764
Производство
Broxstar Productions, Seine Pictures, Xuxa Produções
Другие названия
Eating Our Way to Extinction, Manger nous mènera à notre perte, Їжа, що веде до вимирання