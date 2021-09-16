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Постер фильма Наш путь к вымиранию
7.6
Киноафиша Фильмы Наш путь к вымиранию
7.6

Наш путь к вымиранию

, 2021
Eating Our Way to Extinction
Великобритания / документальный / 18+
Постер фильма Наш путь к вымиранию
7.6

В ролях

Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Narrator
Ричард Брэнсон
Self
Майкл Грегер
Self
Сильвия Эрл
Self
Джереми Рифкин
Self
Питер Уодхэмс
Марко Спрингманн
Джозеф Пур
Тара Гарнетт
Self
Энтони Роббинс
Self
Оливье Де Шуттер
Self
Bruce Friedrich
Self
Режиссер Отто Брокуэй, Людо Брокуэй
Сценарист Отто Брокуэй, Марк Гэлвин, Киан Таваколи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 21 сентября 2021
Премьера в мире 16 сентября 2021
Дата выхода
16 сентября 2021 Великобритания 12A
Сборы в мире $2 764
Производство Broxstar Productions, Seine Pictures, Xuxa Produções
Другие названия
Eating Our Way to Extinction, Manger nous mènera à notre perte, Їжа, що веде до вимирання

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 23 декабря 2023

Отзывы о фильме

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